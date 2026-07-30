Sport renova contrato de Chrystian Barletta até 2029

Artilheiro da temporada ao lado de Perotti, atacante amplia vínculo por mais três anos em meio ao interesse de clubes brasileiros e do exterior

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport oficializou nesta quinta-feira (30) a renovação contratual de Chrystian Barletta. Um dos principais nomes do elenco rubro-negro, o atacante teve o vínculo ampliado até 31 de julho de 2029, garantindo mais três temporadas na Ilha do Retiro.

A extensão do contrato acontece em um momento de valorização do camisa 30, que desperta interesse de clubes do futebol brasileiro, como o Botafogo, além de equipes do exterior. Com o novo vínculo, o Leão fortalece sua posição diante de possíveis investidas pelo jogador.

No anúncio oficial, o Sport destacou a importância da renovação.

"Além do peso técnico, a extensão do vínculo também é uma forma de valorizar o momento do jogador, destaque rubro-negro na temporada", publicou o clube.

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Referência técnica no elenco

Contratado em 2024, Barletta rapidamente se consolidou como uma das principais peças do Sport. Desde a chegada ao clube, disputou 124 partidas, marcou 28 gols e distribuiu 13 assistências, tornando-se um dos atletas mais decisivos do elenco.

Em 2026, o atacante vive uma de suas melhores temporadas. Ao lado do centroavante Pedro Perotti, divide a artilharia da equipe, com 11 gols marcados, sendo oito deles na disputa da Série B.

Durante o Campeonato Pernambucano deste ano, Barletta também alcançou a marca de 100 jogos com a camisa rubro-negra.

História no Sport

Além do protagonismo individual, o atacante acumula conquistas pelo Sport. Desde que chegou ao clube, levantou três títulos consecutivos do Campeonato Pernambucano.

Após assinar o novo contrato, Barletta comemorou a permanência no clube e destacou a importância do Sport em sua trajetória profissional.

“O Sport representa muito na minha carreira e na minha vida. Me sinto feliz e orgulhoso sempre que entro em campo para defender esta camisa. Assino essa renovação com muita alegria, também considerando ser um reconhecimento. Agradeço a confiança e espero poder ajudar o Clube ainda mais nos desafios que teremos pela frente”, declarou o camisa 30.