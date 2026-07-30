Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Jhoninha, ex-Velo Clube

O ponta de 24 anos chega para reforçar o Santa Cruz na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro

Jhoninha, novo atacante do Santa Cruz (Ana Julia Guerreiro / Velo Clube)

Em meio à reta final da primeira fase da Série C, o Santa Cruz voltou ao mercado e acertou com mais um reforço. Trata-se do atacante Jhoninha, que chega ao Arruda após disputar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Velo Clube.

O ponta de 24 anos disputou 23 jogos pelo clube paulista em 2026, tendo marcado dois gols. Jhoninha ainda conta com passagens por Goiatuba, União São João, XV de Piracicaba, Marcílio Dias e Ferroviária.

Segundo o Santa Cruz, o atacante já está integrado ao elenco e realizou trabalhos com o restante dos jogadores nesta quinta-feira (30). O novo reforço já poderá ser relacionado no próximo compromisso coral na Terceirona, quando visita o Botafogo-PB no dia 8 de agosto.

Jhoninha chega para repor saídas recentes no sistema ofensivo coral, em especial a do ponta Marquinhos. O Tricolor do Arruda segue monitorando reforços no mercado e busca a viabilidade de trazer mais opções para o elenco na briga pelo acesso à Série B.

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