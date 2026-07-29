Sport tem impasse por Chico da Costa, define Tiquinho Soares como "plano B" e encaminha reforços

Leão deve receber compensação financeira do Cruzeiro e avança por goleiro e meio-campistas

Chico da Costa, Brenno, Tiquinho Soares (Gustavo Aleixo/Cruzeiro, Mateus Lotif/Fortaleza, Raul Baretta/Santos )

O Sport segue no mercado em busca de soluções para fortalecer o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após acertar a venda do volante Zé Lucas ao Cruzeiro, o clube precisou recalcular a rota por conta de um impasse envolvendo o atacante Chico da Costa, que recusou defender o Leão.

A diretoria rubro-negra já trabalha com um plano B para o setor ofensivo e intensifica negociações por outras posições.

Além da busca por um centroavante, o Sport está próximo de acertar três contratações: o goleiro Brenno, o volante Willian Oliveira e o meia Guilherme Castilho.

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Chico da Costa recusa o Sport

A principal mudança de cenário aconteceu com Chico da Costa. O atacante, que faria parte da negociação envolvendo a venda de Zé Lucas ao Cruzeiro, informou ao clube mineiro que não pretende atuar pelo Sport.

O jogador sequer se apresentou ao Leão, apesar de o nome já ter sido citado oficialmente pelo clube pernambucano ao detalhar os moldes do acordo com a Raposa.

Sem sucesso na tentativa de convencer o atleta, o Sport deverá receber uma compensação financeira estimada em R$ 1 milhão por parte do Cruzeiro.

Tiquinho Soares vira plano B

Com a negativa de Chico da Costa, o Sport voltou ao mercado em busca de um centroavante e passou a sondar Tiquinho Soares.

O atacante de 35 anos está livre no mercado após rescindir contrato com o Santos. No primeiro semestre da temporada, defendeu o Mirassol por empréstimo, disputando dez partidas e marcando um gol.

A diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de investir na contratação do experiente atacante.

Reforços próximos da Ilha

Enquanto busca um atacante, o Sport encaminhou a contratação do goleiro Brenno, atualmente em processo de rescisão contratual com o Fortaleza.

As conversas entre clube e atleta já estão concluídas, restando apenas a formalização do distrato com a equipe cearense para que o contrato seja assinado. A negociação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A contratação ganhou força após a saída do goleiro Halls e atende a uma necessidade identificada pela diretoria para a sequência da Série B.

Outros atletas que estão próximos do Leão são o volante Willian Oliveira, atualmente no Coritiba e que defendeu o clube rubro-negro em 2014, e o meia Guilherme Castilho, que pertence ao Juárez, do México.

Veteranos no radar do Sport

Outros dois jogadores também passaram a integrar a lista de monitoramento do departamento de futebol. Segundo a ESPN, o volante Zé Rafael, que encaminha a rescisão contratual com o Santos, recebeu proposta do Sport. A diretoria aguarda uma resposta do jogador para avaliar a continuidade das tratativas.

Já o meia Paulo Henrique Ganso, que pode deixar o Fluminense nesta janela de transferências, também despertou interesse do Leão. Apesar de ainda não haver negociações abertas, o experiente armador agrada o Sport.