Sport resolve impasse e encaminha recebimento por venda de Fabricio Domínguez ao Cerro Porteño

Clube paraguaio confirmou cronograma de pagamento à Fifa; Leão manterá 30% dos direitos econômicos do volante para uma futura negociação

Fabricio Domínguez em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport encerrou nesta semana o impasse envolvendo a transferência definitiva de Fabricio Domínguez para o Cerro Porteño. Após semanas de negociações entre os clubes, a equipe paraguaia oficializou junto à Fifa os valores e as datas de pagamento pela compra obrigatória do volante uruguaio, que atingiu as metas estabelecidas em contrato durante o período de empréstimo.

Conforme antecipado pelo ge e confirmado pelo Diario, o Cerro Porteño efetuará o pagamento em duas parcelas de 600 mil dólares, previstas para os dias 31 de julho e 31 de agosto. Do montante total, o Sport terá direito a 60% da negociação, equivalente a cerca de R$ 3,7 milhões. Os outros 40%, aproximadamente R$ 2,46 milhões, pertencem ao Racing, da Argentina.

A rescisão do jogador também foi publicada no BID.

Cláusula foi ativada por metas

A permanência definitiva de Fabricio Domínguez no futebol paraguaio já era esperada. O contrato de empréstimo previa uma cláusula de compra obrigatória caso o jogador participasse de 60% das partidas oficiais do Cerro Porteño durante o vínculo, encerrado em 30 de junho.

Com a meta alcançada, restava apenas a formalização das condições de pagamento entre as partes, processo concluído nesta semana com a inclusão das informações no sistema da Fifa.

Além da compensação financeira, o Sport garantiu permanecer com 30% dos direitos econômicos do volante, preservando participação em uma eventual transferência futura.

Passagem e números no Leão

Fabricio Domínguez deixa o Sport após construir uma trajetória importante no clube. Contratado em definitivo junto ao Racing, da Argentina, em dezembro de 2024, o uruguaio encerra sua passagem com um acesso à Série A e dois títulos do Campeonato Pernambucano.

Versátil, o jogador atuou em diferentes funções ao longo da passagem pela Ilha do Retiro, desempenhando papéis como lateral, ala, volante e meio-campista. Em 2024, tornou-se uma das principais peças da equipe rubro-negra, mas perdeu espaço ao longo da temporada seguinte e acabou sendo emprestado ao Cerro Porteño no meio do ano, durante a campanha que culminou com o rebaixamento do Sport à Série B.

Ao todo, Fabricio Domínguez disputou 74 partidas com a camisa rubro-negra, marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências.