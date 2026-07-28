Sport oficializa a chegada de Murilo Rhikman, emprestado pelo Cruzeiro
Volante de 20 anos chega por empréstimo até o fim de 2026 após ser envolvido na negociação de Zé Lucas
Publicado: 28/07/2026 às 19:08
Volante Murilo Rhikman, novo reforço do Sport (Paulo Paiva/SCR)
O Sport oficializou, nesta segunda-feira (28), a contratação do volante Murilo Rhikman, emprestado pelo Cruzeiro. O jogador de 20 anos já se apresentou ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, passou por avaliações médicas e físicas e assinou contrato com o Leão até o fim da Série B. Ele já trabalha no CT junto à comissão técnica.
A chegada do meio-campista faz parte da negociação que encaminhou a transferência do volante Zé Lucas para o Cruzeiro.
Além do empréstimo de Murilo, o Sport também prepara o anúncio oficial do atacante Chico da Costa, que também será cedido pela equipe mineira como parte do acordo entre os clubes. O salário de Murilo será de responsabilidade do Leão.
Participação em futura venda
Além de contar com o atleta por empréstimo, o Sport informou que ficará com 35% dos direitos econômicos de Murilo Rhikman. Dessa forma, o clube pernambucano preserva participação financeira em uma eventual negociação futura envolvendo o volante.
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O Sport anuncia oficialmente Murilo Rhikman como novo reforço! O meio-campista estava no Cruzeiro, onde foi revelado. Ele já trabalha no CT junto à comissão técnica!
Seja bem-vindo! Vamos juntos! ???? pic.twitter.com/QlcG5EFAFf
Promessa da base celeste
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Murilo Rhikman é considerado um dos meio-campistas mais promissores do futebol brasileiro. Em 2026, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Raposa e, no ano anterior, integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-20.
O volante também já acumula experiência no elenco principal do Cruzeiro. Pelo clube mineiro, disputou partidas pelo Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa Sul-Americana antes de acertar sua transferência para o Sport.