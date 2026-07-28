Membros de torcida organizada fazem cobranças a jogadores e à diretoria do Sport no CT

Manifestação ocorreu na tarde desta terça-feira (28), em meio ao jejum de nove jogos sem vitória do Leão

Membros de organizada do Sport no CT José de Andrade Médicis (Reprodução/@felipelunasi/X)

Membros da principal torcida organizada do Sport estiveram no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, na tarde desta terça-feira (28), para cobrar uma reação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

A manifestação ocorreu em meio ao momento de instabilidade vivido pelo Leão, que acumula nove partidas consecutivas sem vencer na competição. Estavam presentes no momento os jogadores e também o executivo de futebol Ítalo Rodrigues.

Apesar do clima de cobrança, a manifestação transcorreu de forma pacífica. Não houve registros de tumultos, depredações ou qualquer tipo de violência envolvendo atletas, membros da comissão técnica ou diretoria do clube.

Até aonde consegui apurar, a conversa aconteceu por volta das 14:30, não houve violência, apenas conversa entre alguns membros da organizada e os jogadores, como consta na foto! pic.twitter.com/QZCLFHGuqZ — Felipe Luna (@felipelunasi) July 28, 2026

A pressão sobre o Sport aumentou após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na última rodada. O resultado ampliou o jejum rubro-negro para nove jogos sem vitória, sendo os três últimos empates consecutivos. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo também completou dois meses sem conquistar um triunfo na Série B.

O Sport volta a campo apenas no dia 8 de agosto, contra o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B.