Pausa para reconstrução: Sport ganha quase duas semanas para tentar virar a chave na Série B

Intervalo até 8 de agosto pode definir ajustes na equipe, recuperação física dos reforços e avaliação do futebol rubro-negro

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na última rodada da Série B, marcou o início de um período raro de preparação para o Sport. Sem entrar em campo até o próximo compromisso, marcado para o dia 8 de agosto, contra o Vila Nova, em Goiânia, o elenco rubro-negro terá quase duas semanas de treinamentos para tentar corrigir os problemas que fizeram a equipe completar nove jogos consecutivos sem vitória.

A reapresentação do grupo aconteceu nesta terça-feira (28), no CT José de Andrade Médicis. O intervalo de 12 dias representa uma oportunidade para o técnico Gilmar Dal Pozzo reorganizar a equipe em diversos aspectos, principalmente no sistema defensivo, um dos principais responsáveis pela sequência negativa do Leão nas últimas rodadas.

Oportunidade de reorganizar a defesa

Desde o retorno de Gilmar Dal Pozzo ao comando do Sport, o desempenho tem apontado repetidamente as falhas defensivas como fator determinante para a falta de resultados. Em diversas partidas, o time abriu o placar, mas voltou a sofrer gols por erros de posicionamento, bolas paradas e desatenções individuais.

O período de treinamentos deverá ser utilizado para ajustar o comportamento coletivo da defesa e também para repensar a formação titular. A comissão técnica terá tempo para observar alternativas, testar combinações e tentar encontrar um sistema mais consistente para a sequência da competição.

Reforços terão tempo para ganhar ritmo

A pausa também chega em um momento importante para os reforços contratados pelo Sport nesta janela de transferências. Alguns deles já estrearam, mas ainda buscam melhor condição física e entrosamento com o restante do elenco.

Entre os novos nomes estão o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, o volante Murilo Rhikman e os atacantes Diego Hernández e Dudu Teodora. O atacante Chico da Costa, que ainda aguarda anúncio oficial, também deve ser integrado ao grupo nos próximos dias.

Com mais tempo de trabalho, a expectativa é que os recém-chegados consigam assimilar as ideias da comissão técnica e aumentem a concorrência por vagas na equipe titular.

Departamento médico

Outro ponto durante o período sem jogos é o departamento médico. O principal nome em recuperação é o meia-atacante Carlos de Pena, que trata uma entorse de grau dois no tornozelo.

A expectativa do clube é aproveitar o intervalo para avançar na recuperação do uruguaio, que segue como uma opção para o setor de criação.

Momento de reflexão na gestão

A pausa não será importante apenas dentro das quatro linhas. O período também deve servir para que a diretoria de futebol faça uma avaliação do momento vivido pelo clube.

Após a sequência de resultados negativos, cresce a pressão sobre o trabalho da comissão técnica e sobre o planejamento adotado para a temporada. Internamente, o clube terá tempo para recalcular a rota e discutir possíveis ajustes no modelo de futebol, cenário que passa pela manutenção ou não da atual comissão técnica, pela atuação do departamento de futebol e até pela necessidade de novos reforços.