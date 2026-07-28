Última vitória do Sport na Série B foi antes da Copa do Mundo começar

Empate com o Cuiabá, nesta segunda (27), prolongou jejum do Sport, que não vence desde o dia 30 de maio, quando assumiu a liderança da Série B

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Copa do Mundo ainda não havia começado quando o Sport venceu a sua última partida pela Série B: 2x0 sobre o Náutico, no dia 30 de maio, vitória que levou o time à liderança da competição. Em quase dois meses, o Leão jogou 9 vezes e somou apenas 7 pontos dos 27 disputados, despencando para a 10ª posição.



Nesta segunda-feira (27), diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, a equipe rubro negra saiu na frente e mais uma vez não conseguiu segurar o bom resultado, cedendo o empate nos quinze minutos finais.



As vaias que voltaram a ecoar na Ilha do Retiro nesta segunda (27) contrastaram com a euforia pós-vitória no clássico com o Náutico, deixando o time na liderança, no final de maio.



A equipe, comandada pelo técnico Márcio Goiano, sofreu um apagão dali em diante. Foram três empates seguidos contra Athletic, São Bernardo e Atlético Goianiense que geraram dúvida no trabalho de Márcio. E foi na derrota diante do Fortaleza que o técnico caiu.



Para assumir a vaga veio um velho conhecido da torcida rubro negra, Gilmar Dal Pozzo, técnico da equipe em 2022. Mas nada aconteceu como a diretoria esperava: os bons resultados não voltaram, a equipe segue sem evoluir tecnicamente e as novas contratações estão devendo.



Assim a equipe que estava em 1° colocado acabou indo para 10°, de 27 pontos disputados nos últimos nove jogos o leão só conseguiu somar 7 com todos sendo na base do empate.



A equipe ficou muito marcada por acabar cedendo os resultados no final das partidas. Para se ter uma ideia, nestes 9 jogos o Sport tomou 6 gols nos 15 minutos finais com 2 sendo nos acréscimos da partida.



O próximo jogo do Leão será no outro sábado (8), contra o Vila Nova, atual terceiro colocado, em Goiânia. Longe do Recife, a equipe não será pressionada pela torcida, que a cada partida aumenta o coro pedindo a demissão do atual técnico.