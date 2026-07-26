Raio-X: saiba mais sobre o Cuiabá, adversário do Sport desta segunda (27) pela Série B

Dourado tem uma das melhores defesas da Série B, mas também um dos ataques menos eficientes da competição antes do duelo na Ilha

Marlon e Pepê, jogadores do Cuiabá (Ascom Cuiabá)

O Cuiabá será o primeiro adversário do Sport no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (27), às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição, em um duelo que coloca frente a frente dois clubes que encerraram a primeira metade do campeonato abaixo das expectativas.

Depois de disputar a Série A nas últimas temporadas, o Dourado vive um momento delicado na Segundona. A equipe mato-grossense terminou o primeiro turno apenas na 15ª colocação, com 24 pontos, acumulando três partidas consecutivas sem vitória. Além disso, passou os dois últimos compromissos sem balançar as redes.

O cenário deixa o Cuiabá quatro pontos acima da zona de rebaixamento e ainda distante da disputa pelo acesso. Hoje, a diferença para o Novorizontino, primeiro integrante do G-6, é de seis pontos.

Pior primeiro turno desde o retorno à Série B

A campanha atual representa o pior desempenho do Cuiabá em um primeiro turno de Série B. O clube somou menos pontos do que nas campanhas de 2019, 2020 (quando conquistou o acesso à Série A) e também em 2025.

Apesar da posição incômoda na tabela, o desempenho da equipe apresenta um contraste evidente entre defesa e ataque. O Dourado possui a terceira melhor defesa da competição, com apenas 14 gols sofridos, mas também tem um dos ataques menos eficientes do campeonato.

Com somente 14 gols marcados em 19 rodadas, o Cuiabá divide o terceiro pior ataque da Série B ao lado da Ponte Preta, superando apenas o América-MG entre os clubes com menor poder ofensivo.

Sistema defensivo é a principal força

A principal característica da equipe comandada por Eduardo Barros está na organização defensiva. O Cuiabá costuma se posicionar bem sem a bola, dificultando infiltrações e controlando espaços, principalmente em jogadas de velocidade.

Quando recupera a posse, os laterais recebem liberdade para avançar, funcionando praticamente como alas para aumentar a presença ofensiva pelos corredores. No entanto, a equipe tem encontrado dificuldades para transformar essa construção em oportunidades claras de gol.

As transições ofensivas seguem sendo o principal problema do Dourado, que sofre para acelerar o jogo e criar chances diante de defesas fechadas.

Treinador admite queda de rendimento

Após o encerramento do primeiro turno, o técnico Eduardo Barros reconheceu que o time ainda busca equilíbrio e apontou as constantes mudanças no elenco como um dos fatores para a oscilação de desempenho.

"Com chegadas de alguns jogadores, mudanças, alternâncias de desempenho e dificuldade de confirmar uma equipe titular, a equipe apresentou novamente oscilações e perdeu desempenho. E essa perda tem sido refletida nos últimos resultados."

Jean Dias cresce e Eliel volta a ser opção

Entre os reforços recentes, Jean Dias tem sido um dos destaques ofensivos. O atacante fez boa atuação na derrota para o Atlético-GO, mostrando movimentação constante e sendo uma das principais válvulas de escape do setor ofensivo.

Outra opção é Eliel. Recuperado de lesão após quase três meses afastado, o atacante entrou no segundo tempo diante do Atlético-GO e criou boas oportunidades, aumentando a concorrência no ataque.

Na atual janela de transferências, o Cuiabá anunciou cinco reforços: o volante Wesley Dias, os atacantes Jean Dias e Pedro Henrique, além do lateral-direito Igor Inocêncio e do centroavante Fábio Gomes.

Desfalques para enfrentar o Sport

Para o duelo na Ilha do Retiro, Eduardo Barros terá dois desfalques importantes. O lateral-direito Raylan e o meia Pepê receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão automática contra o Sport.

Com isso, o treinador será obrigado a modificar a equipe justamente em um momento em que busca encontrar estabilidade para iniciar o segundo turno da Série B tentando afastar o clube da parte de baixo da tabela.