Sport encaminha venda de Zé Lucas ao Cruzeiro; confira os detalhes do negócio

Venda deve se tornar a segunda maior da história rubro-negra; clubes discutem bônus, percentuais e empréstimo de jogadores para fechar a operação

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport está prestes a concretizar a transferência do volante Zé Lucas para o Cruzeiro. As diretorias dos dois clubes avançaram nas negociações e alinham os últimos detalhes para fechar a venda da principal revelação rubro-negra dos últimos anos.

O principal ponto ainda em discussão é o valor final da operação, que pode variar entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, considerando bônus previstos em contrato. Nesta sexta-feira (24), uma reunião em Belo Horizonte entre o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, serviu para aproximar ainda mais as partes.

Valores e divisão dos direitos

O modelo do negócio, antecipado pelo ge e confirmado pela reportagem do Diario de Pernambuco, prevê que o Cruzeiro adquira 60% dos direitos econômicos do volante por 4 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual, além de metas e bônus que seguem sendo debatidos entre os clubes.

Caso todas as variáveis sejam atingidas, a negociação pode alcançar aproximadamente R$ 30 milhões.

Mesmo negociando a maior parte dos direitos, o Sport permanecerá com 25% do atleta visando uma futura transferência. Inicialmente, o clube ficaria com 20%, mas jogador e empresário cederam outros 5% ao Leão para facilitar o acerto com a equipe mineira. Os 15% restantes seguem divididos entre Zé Lucas e seus representantes.

Se confirmada nos valores projetados, a negociação se tornará a segunda maior venda da história do Sport, reforçando o caixa rubro-negro em um momento de reestruturação financeira.

Empréstimos de atletas do Cruzeiro ao Sport

Além da compensação financeira, o acordo também prevê a chegada de jogadores do Cruzeiro por empréstimo à Ilha do Retiro. Os salários dos atletas serão pagos integralmente pela equipe mineira, diminuindo o impacto financeiro para o Sport.

O número de reforços ainda está sendo ajustado, podendo chegar a três jogadores. Entre os nomes estão o volante Murilo Rhikman, de 20 anos, e o atacante Chico da Costa, de 31 anos, que devem reforçar o elenco rubro-negro para a sequência da Série B.

Detalhes finais antes do anúncio

Apesar do avanço nas tratativas, a transferência ainda depende da definição de pontos burocráticos, como a forma de pagamento, os percentuais definitivos da negociação e cláusulas previstas no contrato.

A expectativa é que, resolvidos esses últimos detalhes, o Cruzeiro oficialize a contratação do volante de 18 anos, considerado uma das principais promessas recentes das categorias de base do Sport.

Além do Cruzeiro, o Flamengo também acompanhou a situação do volante. Enquanto o clube mineiro poderá utilizar Zé Lucas já no elenco principal, o time carioca avaliava inicialmente integrar o jogador à equipe sub-20, dentro de um processo gradual de desenvolvimento.

O mercado internacional também demonstrou interesse no jogador. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e um clube francês chegaram a sondar a joia leonina.