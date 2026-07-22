Sport cede empate ao Goiás no fim e chega ao oitavo jogo seguido sem vitórias na Série B

Vivendo jejum, Leão abre o placar com Perotti, mas leva gol aos 42 do segundo tempo e encerra o primeiro turno na Segundona

Goiás x Sport, jogo da 19ª rodada da Série B (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Club do Recife)

O Sport voltou a desperdiçar pontos nos minutos finais e ampliou a sequência sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (22), o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o Goiás, no Estádio da Serrinha, pela 19ª rodada da competição.

O gol rubro-negro foi marcado por Perotti, ainda no primeiro tempo, mas Djalma Silva deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final.

O resultado aumenta a má fase do clube pernambucano, que agora chega a oito partidas consecutivas sem vencer na competição. Desde o retorno de Gilmar Dal Pozzo ao comando técnico, o Sport ainda não conseguiu conquistar um triunfo e segue perdendo terreno na briga pelo acesso à Série A.

Depois de abrir o placar e controlar boa parte da partida, o Leão voltou a sofrer com a queda de rendimento na reta final. Assim como aconteceu diante do Botafogo-SP e do Operário, a equipe não conseguiu sustentar o confronto e foi castigada.

Somando 28 pontos e atualmente ocupando a 8ª posição, o Sport volta a campo na segunda-feira (27), diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, às 19h30. O duelo abre o segundo turno para o Leão.

O JOGO



A primeira etapa começou sem grandes emoções. Goiás e Sport fizeram um jogo estudado, com muita marcação e poucas oportunidades claras, enquanto as duas equipes buscavam encontrar espaços e se ajustar taticamente.

A eficiência rubro-negra apareceu aos 21 minutos. No primeiro toque na bola, Perotti abriu o placar. Biel recebeu lançamento de Marcelo Ajul, dominou e cruzou rasteiro para o camisa 9, que protegeu da marcação, tirou o zagueiro da jogada e bateu firme para vencer o goleiro. Foi o fim de um jejum de três partidas sem marcar do centroavante.

Após o gol, o Sport ganhou tranquilidade, passou a controlar mais a posse de bola e administrou a vantagem. O Goiás tentou crescer na reta final do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para furar a marcação leonina. Assim, o Leão foi para o intervalo em vantagem.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o técnico do Goiás promoveu a entrada de Lourenço para dar mais qualidade ao meio-campo. Com maior posse de bola, o Esmeraldino passou a pressionar em busca do empate, mas teve dificuldades para criar jogadas por dentro e apostou cada vez mais nos cruzamentos para a área.

O Sport conseguiu suportar boa parte da pressão e respondeu com uma marcação organizada. Aos 33 minutos, Thiago Couto apareceu bem ao defender uma cabeçada de Cadu, evitando o empate naquele momento.

Mas a insistência dos donos da casa acabou sendo recompensada. Aos 42 minutos, Djalma Silva levantou a bola na área. Anselmo Ramon não conseguiu desviar e Thiago Couto também não alcançou a trajetória da bola, que morreu diretamente no fundo das redes, decretando o empate por 1 a 1.

FICHA DA PARTIDA

GOIÁS 1

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares (Djalma Silva), Luiz Felipe, Luisão e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (Lourenço) e Lucas Lima (Gegê); Jean Carlos (Anselmo Ramon), Cadu e Kadu Sousa (Esli Garcia). Técnico: Mozart.

SPORT 1

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Claudinho) e Biel (Adriel); Diego Hernández (Dudu Teodora), Perotti (Zé Roberto) e Clayson (Kayky Almeida). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Gols: Perotti (21'/1ºT) e Djalma Silva (42'/2ºT)

Cartões amarelos: Kadu Sousa (Goiás) e Luiz Felipe (Goiás)

Público: 9.958

Renda: R$ 196.110,00