"As contas não se faz agora", diz Dal Pozzo após Sport ampliar jejum de vitórias na Série B

Leão sofreu gol no fim e empatou em 1 a 1 com o Goiás

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Club do Recife)

Mesmo após o empate em 1 a 1 com o Goiás, nesta quarta (22), pela última rodada do primeiro turno da Série B, o técnico Gilmar Dal Pozzo demonstrou confiança na reação do Sport e evitou tratar o momento do clube como definitivo na disputa pelo acesso.

O Leão chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitória, mas o treinador reforçou que a equipe ainda está no caminho certo.

“Assim, a gente teve uma queda de rendimento, de resultado, mas as contas não se faz agora. O próprio Goiás nós vamos pegar no último jogo lá, e eu garanto para vocês que nós vamos conseguir o nosso objetivo, talvez antes do jogo do Goiás, que é a 38ª rodada.”

Segundo Dal Pozzo, a queda de rendimento e de resultados faz parte da competição e não altera o planejamento da equipe para alcançar o principal objetivo da temporada. O comandante rubro-negro afirmou que o momento exige convicção.

"Nesse momento é convicção, acreditar muito no nosso trabalho, e eu estou muito confiante, porque vai ter vários jogos que a gente vai vencer no final da partida.”

Na avaliação do treinador, a perda de jogadores importantes, principalmente no setor ofensivo, tem influenciado diretamente nos resultados recentes. Dal Pozzo citou a falta de opções de reposição no ataque e acredita que, com o elenco completo, o Sport teria somado mais pontos nas últimas rodadas.

“É um processo ainda. Tudo o que está acontecendo hoje no Sport é pela perda desses jogadores que são importantes nos flancos. Seguramente hoje, e nos dois jogos que a gente fez em casa, se tivesse jogadores principalmente de reposição no ataque, a pontuação seria totalmente diferente. Mas a gente sabe que está no caminho certo."

O empate diante do Goiás repetiu um roteiro que tem se tornado frequente para o Sport na Série B. Assim como em outras partidas recentes, a equipe sofreu o gol de empate nos minutos finais, desperdiçando a oportunidade de voltar a vencer.

Dal Pozzo revelou que encontrou um ambiente de tristeza no vestiário, mas procurou reforçar o discurso de confiança aos jogadores, destacando que o grupo precisa manter a persistência para reverter o momento.

“É claro que o vestiário estava triste no final, porque nós tomamos o gol no final de novo, e são vários jogos que a gente vem tomando gol no final. Mas eu falei para os atletas: persistência, convicção, porque também são vários jogos que a gente vai vencer no final, porque a gente acredita muito nesse grupo.”

PRÓXIMO JOGO

Com 28 pontos, o Sport encerra o primeiro turno fora do G-6 e agora volta as atenções para o início da segunda metade da Série B, diante do Cuiabá, na segunda-feira (27), tentando colocar fim à sequência de oito partidas sem vitória.