Sport terá baixas importantes e pode promover estreias contra o Goiás na Série B

Leão terá cinco desfalques confirmados e pode apostar nos reforços da janela para voltar a vencer na Série B

Treino do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport terá mudanças importantes para o confronto contra o Goiás, nesta quarta-feira (22), às 20h30, na Serrinha, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre suspensões, lesões e negociações de mercado, o técnico Gilmar Dal Pozzo precisará reformular a equipe, mas também pode contar com novidades no time titular.

A principal baixa continua sendo o volante Zé Lucas. A joia de 18 anos segue fora dos planos da comissão técnica enquanto negocia sua transferência para outro clube. Além dele, o meia Carlos de Pena permanece entregue ao departamento médico. O uruguaio se recupera de uma lesão de grau dois no tornozelo direito e deve voltar apenas dentro de três a quatro semanas.

Para o duelo, Dal Pozzo também perdeu três titulares por suspensão. O zagueiro Marcelo Benevenuto, o atacante Barletta e Marlon Douglas receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Operário e cumprem suspensão automática diante do Esmeraldino.

Na defesa, Marcelo Ajul e Kayky disputam a vaga deixada por Benevenuto. Já no setor ofensivo, as ausências abrem espaço para que um dos reforços contratados nesta janela possa aparecer entre os titulares. O uruguaio Diego Hernández, que fez sua estreia saindo do banco diante do Operário, e Dudu Teodora brigam por uma oportunidade na equipe.

Outra novidade é o retorno de Clayson. O atacante cumpriu suspensão na rodada passada após ter sido expulso contra o Botafogo-SP e volta a ficar à disposição de Gilmar Dal Pozzo, reforçando o ataque rubro-negro.

Pelo lado direito da defesa, Madson também reaparece como opção. O lateral havia ficado fora da lista de relacionados contra o Operário por decisão técnica, mas voltou a ser utilizado nos treinamentos e disputa posição com Augusto Pucci.

Com tantas mudanças, o Sport busca encerrar a sequência de sete partidas sem vitória na Série B.