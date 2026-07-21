RAIO X: Saiba mais sobre o Goiás, adversário do Sport desta quarta (22)

Jogadores do Goiás (Divulgação/Goiás)

Buscando se firmar de vez na briga pelo acesso à Primeira Divisão, o Goiás surge como um desafio indigesto para o Sport no encerramento do primeiro turno da Série B. Embalado por uma sequência invicta, o Esmeraldino chega para o confronto direto vivendo seu melhor momento na temporada.

O retrospecto recente do Verdão reflete a reação na tabela. Nas últimas quatro partidas, a equipe goiana somou três vitórias e um empate, ostentando um aproveitamento de ponta de cima. Esse bom rendimento passou por um equilíbrio nítido entre os setores: o ataque balançou as redes sete vezes, enquanto a defesa mostrou solidez ao ser vazada em apenas três oportunidades.

Com a arrancada, o Goiás saltou para a 7ª colocação, com 28 pontos, ficando a apenas dois de distância do Novorizontino, equipe que atualmente abre o grupo dos seis primeiros colocados. Uma vitória dentro de casa pode mexer na parte de cima da classificação e colocar o time goiano diretamente na briga direta pelo G-6.

O "Fator Mozart"

Grande parte da mudança de postura do Goiás coincide com a chegada do técnico Mozart. Desde que assumiu o comando da equipe, o treinador ainda não experimentou o sabor da derrota. O impacto tático e comportamental foi imediato.

Sob sua orientação ostensiva à beira do campo, o Esmeraldino conquistou triunfos importantes contra o Ceará (2 a 0) e a Ponte Preta (2 a 1), além de buscar um ponto fora de casa contra o CRB (2 a 2). A sequência positiva do clube engloba ainda uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Náutico, confronto no qual Mozart já acompanhava o elenco, embora ainda não tivesse feito sua estreia oficial no banco de reservas.

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Confronto direto com peso de "seis pontos"

O embate ganha contornos ainda mais dramáticos por se tratar de um confronto direto de meio de tabela com aspirações de topo. O Sport aparece no encalço do Esmeraldino, ocupando a 9ª posição, com 27 pontos, apenas um a menos que o rival desta quarta-feira. Quem vencer dá um salto significativo e ganha moral para a abertura do segundo turno; quem tropeçar corre o risco de ver o grupo de frente desgarrar.

Reencontro e a sombra da "Lei do Ex"

Para além da disputa acirrada por pontos, o duelo na Serrinha reserva um ingrediente emocional e estratégico à parte: o reencontro do Sport com velhos conhecidos da Ilha do Retiro. O zagueiro Ramon e o meia Lucas Lima, peças atuantes no elenco rubro-negro na última temporada, hoje figuram como pilares do time esmeraldino.

O reencontro com Lucas Lima, em especial, carrega um peso histórico significativo para o torcedor leão. Em três passagens marcantes pela Ilha do Retiro, o meio-campista construiu uma trajetória de identificação e protagonismo, somando 154 partidas, 17 gols marcados e 34 assistências fornecidas.

Agora no lado oposto, o articulador é a principal esperança de criação do Goiás para tentar aplicar a implacável "Lei do Ex" e superar o seu antigo clube no gramado da Serrinha.

