Emprestado pelo Sport, Micael é expulso por urinar ao lado do banco de reservas e pede desculpas
Atacante foi punido antes do início de partida do São José-SP na Copa Paulista; atleta se desculpou pela atitude
Publicado: 21/07/2026 às 20:36
Micael, atacante do São José, emprestado pelo Sport (Reprodução/Redes Sociais/São José-SP)
O atacante Micael, emprestado pelo Sport ao São José-SP, protagonizou uma situação inusitada na estreia da Copa Paulista. O jogador foi expulso antes mesmo do início da partida contra o São Caetano, na última segunda-feira (20), após urinar ao lado do banco de reservas.
"Expulso por sair do campo de jogo para urinar ao lado do seu banco de reservas, antes do início da partida", registrou o árbitro na súmula da partida.
Embora as regras do futebol não prevejam uma punição específica para esse tipo de situação, o ato pode ser enquadrado na Regra 12, que trata de comportamento antidesportivo e conduta inadequada.
Como a expulsão ocorreu antes do jogo começar, o São José pôde colocar um jogador no lugar e iniciou a partida com 11 atletas.
Nesta terça-feira (21), Micael utilizou as redes sociais do São José para pedir desculpas à torcida.
"Estou vindo aqui pedir desculpas para o torcedor pela minha expulsão, que poderia prejudicar a equipe. Fico feliz pelo Tchê Tchê ter entrado na minha vaga e feito o gol. Buscamos esses três pontos muito importantes para a equipe. Fico ansioso para fazer um gol neste estádio e dar felicidade para o torcedor", afirmou.
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Revelado nas categorias de base do Sport, Micael teve o contrato renovado recentemente com o clube pernambucano até o fim de 2027, com reajuste salarial, antes de ser emprestado ao São José para ganhar mais minutos em campo.
Natural de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, o atacante chegou ao Sport aos 12 anos, estreou como profissional em 2025 e integrou o elenco principal de forma definitiva em 2026.
Na atual temporada pelo Leão, disputou oito partidas entre Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série B, marcou dois gols - um deles no clássico contra o Santa Cruz - e conquistou o título estadual antes de seguir para o futebol paulista.