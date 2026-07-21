Emprestado pelo Sport, Micael é expulso por urinar ao lado do banco de reservas e pede desculpas

Atacante foi punido antes do início de partida do São José-SP na Copa Paulista; atleta se desculpou pela atitude

Micael, atacante do São José, emprestado pelo Sport (Reprodução/Redes Sociais/São José-SP)

O atacante Micael, emprestado pelo Sport ao São José-SP, protagonizou uma situação inusitada na estreia da Copa Paulista. O jogador foi expulso antes mesmo do início da partida contra o São Caetano, na última segunda-feira (20), após urinar ao lado do banco de reservas.

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"Expulso por sair do campo de jogo para urinar ao lado do seu banco de reservas, antes do início da partida", registrou o árbitro na súmula da partida.

Embora as regras do futebol não prevejam uma punição específica para esse tipo de situação, o ato pode ser enquadrado na Regra 12, que trata de comportamento antidesportivo e conduta inadequada.

Como a expulsão ocorreu antes do jogo começar, o São José pôde colocar um jogador no lugar e iniciou a partida com 11 atletas.

Nesta terça-feira (21), Micael utilizou as redes sociais do São José para pedir desculpas à torcida.

"Estou vindo aqui pedir desculpas para o torcedor pela minha expulsão, que poderia prejudicar a equipe. Fico feliz pelo Tchê Tchê ter entrado na minha vaga e feito o gol. Buscamos esses três pontos muito importantes para a equipe. Fico ansioso para fazer um gol neste estádio e dar felicidade para o torcedor", afirmou.

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Revelado nas categorias de base do Sport, Micael teve o contrato renovado recentemente com o clube pernambucano até o fim de 2027, com reajuste salarial, antes de ser emprestado ao São José para ganhar mais minutos em campo.

Natural de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, o atacante chegou ao Sport aos 12 anos, estreou como profissional em 2025 e integrou o elenco principal de forma definitiva em 2026.

Na atual temporada pelo Leão, disputou oito partidas entre Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série B, marcou dois gols - um deles no clássico contra o Santa Cruz - e conquistou o título estadual antes de seguir para o futebol paulista.