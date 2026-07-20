Presidente do Sport nega crise na Série B e classifica fase como "mau momento"

Matheus Souto Maior admite sequência ruim na Segundona, mas faz análise da campanha como um todo

Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O empate com o Operário, no último sábado (18), ampliou para sete jogos a sequência do Sport sem vitórias na Série B e aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Mesmo diante do momento delicado, o presidente do clube, Matheus Souto Maior, evitou classificar a fase como uma crise e afirmou que o Leão atravessa um período de oscilação.

Em entrevista à Rádio Jornal, o dirigente lembrou que a equipe liderava a competição há pouco mais de um mês e defendeu uma análise mais ampla da campanha rubro-negra.

"Não acho que seja uma crise. Acho que estamos vivendo um mau momento. Se você observar todas as equipes que hoje estão no G-6, todas passaram por algum período de oscilação. De fato, o momento que vivemos não é bom, mas precisamos olhar o contexto. Há pouco mais de um mês o Sport era líder do campeonato. Nem quando ganha está tudo certo, nem quando perde está tudo errado."

Atualmente, o Sport ocupa a nona colocação, com 27 pontos, e segue sem vencer sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, que soma dois empates e uma derrota desde o retorno ao clube.

Matheus Souto Maior também apontou o principal desafio da equipe, que tem desperdiçado vantagens nos minutos finais das partidas. Para o presidente, a recuperação passa por ajustes internos e maior intensidade no trabalho diário.

"Precisamos identificar os pontos que estão fazendo com que deixemos as vitórias escaparem no fim dos jogos e mudar isso. Não existe outra fórmula. É aumentar a concentração, elevar o nível de trabalho, fortalecer a cooperação entre os atletas durante as partidas e intensificar o ritmo dos treinamentos. Não há outra alternativa."

Próximo jogo

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Goiás, fora de casa, pela 19ª rodada da Série B. O confronto marca o encerramento do primeiro turno e representa uma oportunidade para o Leão interromper a sequência negativa e voltar a se aproximar da zona de acesso.