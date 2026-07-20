Cruzeiro avança e apresenta proposta ao Sport por Zé Lucas

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)

O Cruzeiro formalizou uma proposta para contratar o volante Zé Lucas, do Sport, e desponta como um dos principais candidatos a fechar negócio pelo jogador de 18 anos. A informação foi antecipada pela Itatiaia e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A diretoria celeste voltou a investir no atleta após uma primeira sondagem realizada no início da temporada. Na ocasião, as conversas não avançaram, mas o interesse foi retomado nas últimas semanas e agora ganhou força com a apresentação de uma oferta oficial ao Leão.

Além do Cruzeiro, o Flamengo também acompanha de perto a situação do volante. Enquanto o clube mineiro poderá utilizar Zé Lucas já no elenco principal, o time carioca avalia inicialmente integrar o jogador à equipe sub-20, dentro de um processo gradual de desenvolvimento.

O mercado internacional também segue atento ao desempenho da principal revelação rubro-negra dos últimos anos. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e um clube francês demonstraram interesse na contratação do atleta. No entanto, neste momento, o Cruzeiro aparece com maior otimismo por um desfecho positivo nas negociações.

Em meio às conversas pela transferência, Zé Lucas já foi retirado dos próximos compromissos do Sport. O volante não será relacionado para as partidas da Série B enquanto o clube conduz as tratativas sobre seu futuro.

A diretoria rubro-negra vê a negociação com bons olhos, principalmente pela necessidade de reforçar o caixa, e entende que uma transferência para um projeto de longo prazo é o caminho mais adequado para a sequência da carreira do jogador.