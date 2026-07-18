Sport cede empate no fim ao Operário e chega a jejum de sete jogos sem vitória

O Leão ficou no 2 a 2 com o Operário na Ilha do Retiro, neste sábado (18), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Sport empatou com o Operário em casa (Paulo Paiva/Sport)

O Sport segue maltratando o seu torcedor. O Leão ficou no 2 a 2 com o Operário na Ilha do Retiro, neste sábado (18), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro cedeu o empate, mais uma vez, na reta final.

Com isso, o Sport acumula sete jogos sem vencer na competição. O time, que já liderou a Segundona, agora está nono lugar, com 27 pontos. Foi o terceiro jogo com o técnico Gilmar Dal Pozzo, que ainda não venceu.

Já o Operário vai para cinco jogos de invencibilidade e está em terceiro, com 32 pontos. O Sport volta a campo na quarta-feira (22), contra o Goiás, fora de casa.

Fim de jogo na Ilha do Retiro! O Fantasma soma mais um ponto na Série B



Com gols de Aylon e Vinicius Diniz, o Operário agora soma a sequência de 5 jogos sem perder na competição. O próximo desafio, último do primeiro turno, será contra a Ponte Preta nesta quarta-feira, no… pic.twitter.com/Vz3zjmPymn — Operário Ferroviário (@OFECoficial) July 18, 2026

O JOGO

E seu terceiro jogo à frente do time, o técnico Gilmar Dal Pozzo colocou em campo mais uma escalação diferente. Dessa vez, Augusto Pucci começou na lateral direita no lugar de Madson. Já no meio de campo, Zé Gabriel ficou com a vaga de Zé Lucas, que está sendo negociado com o Cruzeiro.

Porém, mais uma vez o Leão saiu atrás do placar. Berto arrancou e tocou para Aylon, que bateu colocado, Thiago Couto se atrapalhou e viu a bola entrar: Fantasma 1 a 0. E por pouco não saiu mais um dos paranaenses. Cuenú finalizou e Thiago Couto defendeu.

E quem marcou foi o rubro-negro. Aos 16, Felipinho cruzou e a bola acabou sobrando para Biel, que chutou com perfeição: 1 a 1.

O Sport cresceu e quase virou com o próprio Biel aos 23, mas a finalização foi defeituosa. Logo em seguida, uma baixa importante no Fantasma. O atacante Berto se lesionou e teve que ser substituído.

O primeiro tempo seguiu bem movimentado, com as duas equipes desperdiçando bons momentos.

SEGUNDO TEMPO

AS equipes voltaram com as mesmas escalações que acabaram a etapa inicial. O que mudou foi o placar e para o Sport. Fábio Matheus recebeu na intermediária e acertou um belo chute, no canto do goleiro Vágner Silva: 2 a 1 e virada na Ilha, logo aos dois minutos.

A virada animou o Leão, que teve duas grandes chances de aumentar ainda mais o placar. Na primeira delas, o goleio Vágner fez milagre nas tentativas de Zé Gabriel, Benevenuto e Marlon Douglas. Depois, Felipinho quase faz um golaço.

À medida que o técnico Gilmar Dal Pozzo foi mexendo no time, o Sport foi perdendo força. E o castigo veio no final. Aos 40 minutos, Vinícius Diniz empatou de cabeça. E por pouco não veio a virada dos paranaenes, em lance inacreditável perdido por Felipe Augusto na pequena área. E depois com Vinícius Mingotti, que bateu para fora cara a cara com Thiago Couto.

FICHA DA PARTIDA – Sport 2x2 Operário

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fábio Matheus (Pedro Martins) e Biel (Diego Hernández); Barletta, Marlon Douglas (Edson Lucas) e Perotti (Zé Roberto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.



OPERÁRIO: Vágner Silva; Doka, José Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Índio), Vinícius Diniz e Neto Paraíba (Maguinho); Berto (Felipe Augusto), Aylon (Vinícius Mingotti) e Caio Dantas (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes.



Local: Estádio da Ilha do Retiro.

Árbitra: Daiane Muniz (SP),

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO).

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Gols: Aylon (5’/1º) e Biel (11’/1º); Fábio Matheus (aos 2’ do 2º tempo) e Vinícius Diniz (40’/2º)

Cartões Amarelos: Benevenuto, Zé Gabriel, Biel, Edson Lucas, Marlon Douglas e Barletta (Sport); Doka e Vinícius Diniz (OPE).