"Futebol é para os fortes", diz técnico Dal Pozzo sobre pressão no Sport

Já contratado com grande resistência da torcida, Dal Pozzo reconheceu que é um dos trabalhos mais desafiadores da sua carreira

Gilmar Dal Pozzo está pressionado no Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Três jogos, dois empates dentro de casa contra Botafogo (SP) e Operário, e uma derrota fora diante do Criciúma. Se geralmente há uma melhora imediata com a chegada de um novo treinador, no Sport isso não aconteceu com o técnico Gilmar Dal Pozzo.

Já contratado com grande resistência da torcida, Dal Pozzo reconheceu que é um dos trabalhos mais desafiadores da sua carreira.

“Futebol é para os fortes e nesse momento tem que ser muito forte. Tenho uma trajetória de vida profissional que me dá uma casca para seguir acreditando. Deixo o jogo muito chateado com o resultado, mas satisfeito com o desempenho, claro, ainda com ajustes para fazer”, afirmou.

Para a sequência da Série B, o treinador falou de como pretende contornar a crise. “Preciso de profissionais de coragem. Sport é um gigante. A pressão é muito grande, mas não podemos perder a nossa convicção. Filtrar o que vem de fora e entender que temos que encontrar soluções. Sou um homem de coragem, de fé e trabalho”, finalizou.



QUEDA LIVRE

O empate por 2 a 2 com o Operário na Ilha do Retiro, neste sábado (18), fez o Sport chegar a sete jogos sem vencer na competição. O time, que já liderou a Segundona, agora está nono lugar, com 27 pontos. O Leão volta a campo na quarta-feira (22), contra o Goiás, fora de casa.

