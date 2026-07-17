Mercado se movimenta por Zé Lucas e Sport já trabalha com saída do volante

Flamengo, Cruzeiro e clubes europeus monitoram a promessa rubro-negra, que fica fora dos próximos jogos

Zé Lucas, volante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport está em conversas e trabalha com a possibilidade de fechar a venda do volante Zé Lucas, de 18 anos, nos próximos dias. O principal interessado no momento é o Flamengo.

O clube carioca já enviou proposta para contratar o atleta em definitivo e, caso o negócio seja concretizado, a ideia inicial é integrar Zé Lucas às categorias de base, dentro de um projeto de desenvolvimento a longo prazo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Além do Flamengo, outro clube que acompanha a situação é o Cruzeiro. A equipe mineira realizou sondagens pelo volante, mas ainda não apresentou uma proposta oficial ao Sport.

No ano passado, o Sport rejeitou uma investida do Botafogo pelo volante.

MERCADO INTERNACIONAL

O mercado internacional também observa de perto a evolução do jogador. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e um clube da primeira divisão francesa demonstraram interesse na contratação do atleta.

O desejo pela contratação de Zé Lucas, no entanto, não é novidade no futebol europeu. Em 2025, o Sport recusou proposta do Porto, de Portugal.

As conversas em andamento seguem um perfil considerado ideal para o jogador, priorizando um projeto de carreira de longo prazo.

ATLETA E LEÃO

O cenário no Sport mudou. A diretoria rubro-negra vê com bons olhos uma negociação, principalmente em razão da necessidade de reforçar o caixa.

Enquanto as conversas avançam nos bastidores, o clube optou por retirar o jogador dos próximos compromissos da Série B, medida adotada para evitar riscos durante o processo de negociação.

Cria das categorias de base do Leão, Zé Lucas é considerado uma das maiores promessas recentes do futebol pernambucano.

O volante se destacou com a Seleção Brasileira de base ao conquistar o título do Sul-Americano Sub-17 e terminar a Copa do Mundo Sub-17 de 2025 na quarta colocação.

Ganhou espaço no elenco principal do Sport e passou a ser visto como o ativo mais valioso do clube.