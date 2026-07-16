Sport retira Zé Lucas dos próximos jogos em meio às negociações de transferência

O jovem volante não fará parte da lista de relacionados da equipe para os próximos jogos da Série B

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Em meio às negociações para uma possível transferência, Zé Lucas foi retirado dos próximos jogos do Sport. O atleta de 18 anos não será relacionado para os futuros compromissos da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Leão da Ilha, a medida foi adotada em função da preservação de todas as partes envolvidas enquanto o atleta está em tratativas para deixar o clube. Ainda no pronunciamento, o Sport afirmou que informará a torcida sobre qualquer evolução relevante nas negociações.

Zé Lucas é alvo de diferentes clubes na janela de transferências. O clube rubro-negro busca definir o futuro de sua joia em breve, para também ganhar um fôlego financeiro ainda neste ano.

O jovem já despertou o interesse de clubes nacionais e internacionais. A expectativa é de que as tratativas evoluam nas próximas semanas, com o Sport esperando receber cifras milionárias com a venda do atleta.



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