Sport oficializa contratação do zagueiro Kayky Almeida, vindo do Remo

O defensor de 21 anos assinou contrato válido até o final da temporada com o Leão da Ilha

Kayky Almeida, zagueiro do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Após anunciar a chegada do atacante Dudu Teodora, o Sport oficializou mais um reforço nesta quinta-feira (16). Trata-se do zagueiro Kayky Almeida, que chega ao Leão da Ilha vindo do Remo e com contrato até o final da temporada.

O defensor de 21 anos conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com a equipe paraense na última temporada. Neste ano, realizou 16 partidas antes de deixar o clube.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Kayky esteve integrado ao elenco do clube tricolor na conquista da Libertadores de 2023, mas não obteve maiores oportunidades entre os profissionais.

O jogador ainda conta com uma passagem pelo futebol inglês, onde atuou pela equipe sub-23 do Watford. Kayky chega para reforçar a defesa do Sport após a rescisão do zagueiro Zé Marcos.

“Uma honra vestir a camisa do Sport, um time grande. O objetivo, sem dúvida, é levar o Clube novamente à elite do futebol nacional, que é o seu lugar natural. A torcida pode contar com um jogador aguerrido, batalhador, que vai em busca de duelar por todas as bolas e lances, com o intuito de ajudar os companheiros a conquistar o acesso ao final da temporada”, declarou Kayky Almeida em sua chegada.



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