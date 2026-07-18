Sport x Operário: onde assistir, horário e escalações pela 18ª rodada da Série B

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo neste sábado (18), às 16h, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Operário, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na competição, o Rubro-Negro tenta reencontrar o caminho das vitórias diante da torcida, enquanto o Fantasma busca manter a sequência positiva que o colocou na disputa pelas primeiras posições da tabela.

O compromisso marca o segundo jogo consecutivo do Leão como mandante. Depois do empate em 3 a 3 com o Botafogo-SP, a equipe pernambucana tenta aproveitar o fator casa para interromper uma sequência de seis partidas sem vencer e voltar ao G-6 da Série B.

Também será mais uma oportunidade para Gilmar Dal Pozzo conquistar sua primeira vitória desde o retorno ao comando técnico do clube. Até aqui, o treinador soma uma derrota e um empate.

A expectativa é de bom público na Ilha do Retiro. Mais de 15 mil ingressos já haviam sido comercializados antecipadamente para o duelo, que pode representar um ponto de virada na campanha rubro-negra.

SPORT

Gilmar Dal Pozzo terá mudanças importantes para montar a equipe. O volante Zé Lucas está fora da partida e dificilmente voltará a vestir a camisa rubro-negra. O jovem formado na base vive processo de negociação com outro clube e não será relacionado.

Outra baixa confirmada é o atacante Clayson, expulso nos acréscimos do empate diante do Botafogo-SP.

Por outro lado, o treinador passa a contar com duas novidades. Os reforços Claudinho e Diego Hernández já aparecem regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ficam à disposição para estrear.

"Fizemos uma excelente preparação, onde o professor Gilmar corrigiu pontos determinantes na postura do time e implementou mais da sua filosofia de trabalho. Estamos cientes da importância de conquistarmos os três pontos para a nossa sequência na competição, e o nosso time está devidamente preparado para a partida, com foco total no objetivo traçado", comentou o atacante Perotti.

OPERÁRIO



Se o Sport busca reação, o Operário vive um momento completamente diferente na Série B. A equipe paranaense desembarca no Recife embalada por quatro vitórias consecutivas, sequência que a colocou entre os primeiros colocados da competição e na disputa direta pelas primeiras posições.

O técnico Luizinho Lopes terá o retorno do zagueiro Cuenú, que cumpriu suspensão na rodada passada e deve reassumir a vaga entre os titulares. A principal ausência será o centroavante Pablo, ex-Sport, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Novorizontino e está suspenso. Com isso, Caio Dantas deve assumir a referência ofensiva do Fantasma.

O principal nome do Operário, porém, segue sendo Boschilia. O meia vive boa fase e tem sido decisivo, principalmente na bola parada.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Fábio Matheus, Yago Felipe e Biel; Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

OPERÁRIO: Vágner Silva; Doka, José Cuenú (Klaus), Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira, Aylon (Neto Paraíba) e Caio Dantas. Técnico: Luizinho Lopes.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Quarta Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Transmissão: Disney+ (Streaming)