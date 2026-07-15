Sport ganha novidades para enfrentar o Operário na Série B

O volante Zé Gabriel e o meia-atacante Diego Hernández, jogadores do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport pode contar com duas estreias na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Operário, no sábado (18), às 16h, na Ilha do Retiro.

Os dois reforços anunciados pelo clube nesta janela de transferências, o lateral-direito Claudinho e o meia-atacante Diego Hernández, estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e passam a ser opções para o técnico Gilmar Dal Pozzo no confronto diante do Operário.

O uruguaio teve sua documentação publicada nesta quarta-feira (15), enquanto Claudinho já estava apto desde a última semana.

Contratado por empréstimo junto ao Vitória até o fim da temporada, Claudinho chegou ao Recife no último dia 6 e vem realizando um trabalho de recondicionamento físico no CT José de Andrade Médicis.

O lateral ficou fora da relação para o empate por 3 a 3 diante do Botafogo-SP, mas agora reúne condições de ser convocado. Além da lateral direita, o jogador também pode atuar mais avançado pelo lado do campo, oferecendo novas alternativas ao setor. Inicialmente, disputará posição com Madson e Augusto Pucci.

Já Diego Hernández assinou contrato definitivo com o Leão até dezembro de 2027 e trabalha com o restante do elenco desde o último sábado (11). O uruguaio, de 26 anos, chega para reforçar o setor ofensivo e pode ganhar espaço já na próxima partida.

Com a expulsão de Clayson diante do Botafogo-SP, Dal Pozzo terá de promover mudanças no ataque, e Diego desponta como um dos candidatos à vaga entre os titulares.

Durante sua apresentação oficial, o reforço garantiu estar preparado para atuar em qualquer função do setor ofensivo, apesar de admitir preferência pelo lado direito do ataque.

O uruguaio disputou 33 partidas pelo Remo na temporada, com três gols marcados e três assistências.

A expectativa agora é que ambos integrem normalmente a preparação rubro-negra para o duelo contra o Operário. Em busca da primeira vitória sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, o Sport tenta encerrar a sequência de seis partidas sem vencer na Série B.