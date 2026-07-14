Zé Marcos rescinde contrato e deixa o Sport

Zé Marcos em ação pelo Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou nesta terça-feira (14) a saída do zagueiro Zé Marcos. Em nota, o clube confirmou a rescisão contratual do defensor, que já se despediu dos companheiros e da comissão técnica e não faz mais parte do elenco rubro-negro. O jogador tinha contrato válido até o fim de 2026.

Zé Marcos retorna ao Vitória, clube com o qual possui vínculo até o fim de 2027.

Contratado em março deste ano para reforçar o sistema defensivo leonino, o atleta ganhou espaço na equipe, mas a sequência de atuações irregulares, principalmente durante a queda de rendimento do Sport na Série B, fez com que o defensor perdesse titularidade e passasse a ser um dos jogadores mais contestados pela torcida.

Foram 20 partidas de Zé Marcos com a camisa rubro-negra.

Com a saída, o Sport abre espaço no elenco para a sequência da janela de transferências, período em que a diretoria segue em busca de reforços para a disputa da Série B. Outros atletas devem deixar a Ilha do Retiro.

Em comunicado, o clube agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade da carreira.

O Sport Club do Recife comunica a rescisão contratual com o zagueiro Zé Marcos. O atleta já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro.



Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados durante sua passagem pelo Clube e desejamos… pic.twitter.com/gGcNqEH8Sk — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 14, 2026

Confira na íntegra a nota do Sport

"O Sport Club do Recife comunica a rescisão contratual com o zagueiro Zé Marcos. O atleta já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro.

Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados durante sua passagem pelo clube e desejamos muito sucesso nos próximos desafios de sua carreira."