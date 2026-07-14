Diego Hernández se coloca à disposição e mira acesso com o Sport: "Quero fazer história aqui"

Meia-atacante uruguaio destaca versatilidade e elogia o elenco na busca pelo acesso à Série A

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Segundo reforço do Sport na atual janela de transferências, o uruguaio Diego Hernández foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (14). Vestirá a camisa 20.

O meia-atacante de 26 anos assinou contrato em definitivo até dezembro de 2027 e afirmou estar pronto para estrear, caso seja a decisão do técnico Gilmar Dal Pozzo.

"Estou pronto para jogar. Se o técnico me pedir para o fim de semana, estaria. Mas também tem que respeitar as decisões do corpo técnico. Tem que respeitar que já há um plantel armado, jogadores que vêm jogando. Se trata também de um pouco de respeito aos que estão. Mas, sim, estou pronto para jogar", afirmou.

Versatilidade ao ataque

Integrado aos treinamentos no CT José de Andrade Médicis, o jogador chega para aumentar as opções ofensivas do Rubro-Nego. Contratado após passagem pelo Remo, disputou 33 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências na temporada.

O uruguaio garantiu que pode atuar em qualquer posição do setor ofensivo, embora tenha preferência pelo lado direito do ataque.

"Já joguei pela direita, pela esquerda ou pelo meio. Me sinto confortável na direita, mas posso jogar nas três posições."

O reforço também destacou o peso da camisa rubro-negra e a exigência da torcida leonina.

"É um clube grande, onde as pessoas querem resultados bons. O jogador está acostumado a isso e tem que estar preparado para jogar em um time como este, com uma torcida tão exigente. É um clube acostumado a ganhar e quer ganhar. Temos que nos adaptar ao clube. Hoje, a filosofia do Sport é vencer", disse.

De olho no acesso

Diego Hernández ainda fez questão de elogiar a recepção que recebeu desde sua chegada ao Recife e destacou o ambiente encontrado no elenco. Para ele, o clima interno pode ser um fator importante na busca pelo acesso à Série A, principal objetivo da temporada.

"Venho trabalhar, venho ajudar meus companheiros. Na verdade, há um plantel muito bonito, um ambiente muito bom. Isso ajuda. Quando há um bom ambiente, as coisas acontecem. Quero ajudar, quero conquistar o acesso e também fazer história aqui", concluiu.

Próximo jogo

O Sport volta a campo no próximo sábado (18), às 16h, na Ilha do Retiro, quando recebe o Operário pela 18ª rodada da Série B.