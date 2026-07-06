Sport anuncia a contratação do lateral-direito Claudinho

Defensor é o primeiro reforço oficializado pelo Leão na janela de transferências

Lateral-direito Claudinho, novo reforço do Sport ( Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

O Sport oficializou, nesta segunda-feira (6), a contratação do lateral-direito Claudinho para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro reforço anunciado pelo Leão nesta janela de transferências, o jogador de 25 anos chega por empréstimo junto ao Vitória e assinou contrato válido até 31 de dezembro deste ano.

O atleta já se apresentou no CT José de Andrade Médicis, passou pelos exames clínicos e físicos e foi integrado aos trabalhos com o restante do elenco.

Claudinho foi revelado nas categorias de base do Criciúma, clube onde disputou mais de 150 partidas. O atleta soma um acesso da Série C para a Série B em 2021, e da Segundona para a Série A em 2023.

Nas últimas duas temporadas, Claudinho defendeu as cores do Vitória, somando 49 partidas na Primeira Divisão. Entrou em campo 31 vezes, marcou três gols e deu uma assistência. Neste ano, contudo, o jogador perdeu espaço devido ao processo de recuperação de uma lesão no joelho, atuando em apenas dois jogos.

O atleta também pode atuar adiantado no meio-campo, caindo pelo lado direito. No elenco do Sport, o novo reforço chega para disputar a titularidade com Madson e Augusto Pucci.