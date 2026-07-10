Sport x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações pela 17ª rodada da Série B

Biel, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

É dia de Sport x Botafogo-SP, jogo válido pela 17ª rodada da Série B. A bola vai rolar às 20h desta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro. Depois da derrota por 1 a 0 para o Criciúma, na estreia de Gilmar Dal Pozzo, o Leão volta a campo com uma pressão ainda maior por reação na Segundona.

O confronto marca o primeiro jogo do treinador diante da torcida rubro-negra desde seu retorno ao clube e pode representar um ponto de virada para uma equipe que não vence há cinco partidas na competição.

Na quinta (9), a preparação foi encerrada em um treino aberto na Ilha do Retiro, iniciativa da diretoria para aproximar torcida e elenco em busca de um ambiente de confiança antes da partida.

O cenário coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos. Enquanto o Botafogo-SP tenta confirmar recuperação na tabela, o Sport aposta no fator casa encerrar uma sequência negativa e voltar a brigar pelas primeiras posições da Série B.

SPORT

O momento exige resposta imediata. O Sport ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, e viu a distância para o G-4 aumentar nas últimas rodadas. Ao longo da semana, Gilmar Dal Pozzo teve seu primeiro período completo de treinamentos no CT José de Andrade Médicis para implementar ajustes na equipe.

Para o duelo, o comandante deve promover alterações na estrutura utilizada em sua estreia. A tendência é que o Sport retorne ao sistema com dois zagueiros, modelo mais utilizado ao longo da temporada.

Marcelo Benevenuto permanece como referência do setor defensivo e deve ter Habraão ao seu lado. O zagueiro ganha a primeira oportunidade como titular após três meses sem entrar em campo. A última atuação foi no fim de abril, na derrota para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Outra novidade deve ser o retorno do volante Zé Lucas. Recuperado de uma lesão no tornozelo que o tirou da partida diante do Criciúma, o jovem participou normalmente dos treinamentos durante a semana e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

A principal baixa, por outro lado, será definitiva. O atacante Iury Castilho não faz mais parte do elenco rubro-negro. O Coritiba, detentor de seus direitos econômicos, aceitou a proposta de empréstimo do Albirex Niigata, do Japão. Sem condições financeiras de cobrir a oferta, o Sport optou por liberar o jogador. Antes da viagem, Iury se despediu dos companheiros durante o último treino realizado no CT.

BOTAFOGO-SP

Se o Sport tenta reencontrar o caminho das vitórias, o Botafogo-SP chega ao Recife embalado. A equipe comandada por Cláudio Tencati venceu o Avaí por 3 a 1 na última rodada, deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 14ª colocação, com 19 pontos, abrindo dois de vantagem para o primeiro time dentro do Z-4.

O bom momento também aparece nos números recentes. O Pantera venceu três das últimas quatro partidas e deve manter a base da equipe que superou o Avaí.

No setor ofensivo, a principal força está na dupla formada por Everton Morelli e Hygor. Juntos, meia e atacante marcaram 12 dos 17 gols da equipe na Série B, sendo responsáveis por mais de 70% da produção ofensiva do clube na competição.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Lucas, Pedro Martins e Biel; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Kelvin e Hygor. Técnico: Claudio Tencati.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: X Sports (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (Streaming) e SportyNet (YouTube)