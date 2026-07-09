Presidente do Sport propõe homenagem à Wanderson Lacerda em setor da Ilha do Retiro

Presidente Sport propõe oficializar nome de setor da Ilha do Retiro em homenagem à Wanderson Lacerda

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, encaminhou ao Conselho Deliberativo do clube uma solicitação para prestar uma homenagem póstuma a Wanderson Lacerda, ex-presidente rubro-negro falecido na última terça-feira (7), aos 77 anos. A proposta prevê a denominação oficial do Setor Arquibancada Assento Especial (Portão 4) da Ilha do Retiro como "Setor Curva do Wanderson".

A iniciativa visa formalizar um costume que já faz parte do cotidiano da torcida na Ilha do Retiro. Atualmente, o espaço localizado nas imediações do Portão 4 já é amplamente conhecido e chamado pelos torcedores de "Curva do Wanderson" de maneira informal. Caso a medida seja aprovada pelos conselheiros, a homenagem passará a constar na estrutura oficial do estádio.

Wanderson Lacerda teve uma trajetória marcada por títulos e reestruturação no futebol do Sport. Ele esteve à frente do poder Executivo do clube por três mandatos consecutivos, entre os anos de 1991 e 1996, período no qual o Leão mudou de patamar técnico e administrativo.

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Sob o seu comando direto, o clube conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano (1991, 1992, 1994 e 1996) e o título da Copa do Nordeste de 1994.

Além dos mandatos como presidente, Lacerda integrou a diretoria de futebol em diversos outros momentos. Ele foi um dos principais articuladores na montagem de elencos competitivos que marcaram época na Ilha do Retiro, incluindo as bases que resultaram no histórico pentacampeonato estadual do Sport, conquistado entre 1996 e 2000.

A solicitação agora aguarda a inclusão na pauta de votação do Conselho Deliberativo do clube para ser homologada.