Coritiba aceita proposta de clube japonês, e Sport pode perder Iury Castilho

Albirex Niigata tem roposta aceita pelo Coritiba, e Leão precisa decidir se cobre a oferta para manter o atacante

Iury Castilho, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

O atacante Iury Castilho está próximo de deixar o Sport. O Albirex Niigata, do Japão, apresentou uma proposta ao Coritiba, detentor dos direitos econômicos do jogador, para contratá-lo por empréstimo. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A oferta foi aceita pelo Coxa, que agora aguarda a decisão do Sport sobre cobrir ou não os valores apresentados pelos japoneses para manter Iury Castilho no elenco. A proposta prevê o pagamento de 100 mil dólares (cerca de R$ 518 mil na cotação atual) pelo empréstimo. Caso opte pela compra em definitivo ao fim do vínculo, o Albirex Niigata desembolsará mais 500 mil dólares, aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Contratado para a temporada, Iury Castilho rapidamente conquistou espaço no elenco rubro-negro e foi um dos protagonistas da campanha do título pernambucano. O atacante teve participação decisiva nas duas partidas da final contra o Náutico, sendo um dos destaques do Leão na conquista estadual.

Ao longo da temporada, o camisa 95 rubro-negro perdeu espaço entre os titulares em determinado momento, mas voltou a ganhar oportunidades na sequência mais recente de jogos.

Até aqui, Iury Castilho soma 28 partidas pelo Sport, com oito gols marcados e duas assistências, figurando entre os principais nomes do setor ofensivo da equipe em 2026.

Como os direitos econômicos pertencem ao Coritiba, a definição da negociação passa agora pelo Sport. Caso o clube pernambucano decida não igualar a proposta apresentada pelo Albirex Niigata, o atacante poderá ser liberado para atuar no futebol japonês.

A possível saída de Iury Castilho representaria mais uma mudança no elenco rubro-negro em meio à disputa da Série B.