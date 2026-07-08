Janela nacional de transferências abre e libera reforços de Sport e Náutico para a Série B

Medida antecipada pela CBF permite registros entre os dias 9 e 17 de julho; contratações internacionais serão a partir do dia 20

Jean Carlos, meio-campista do Náutico, Claudinho, lateral-direito do Sport (Paulo Matheus/CNC e Paulo Paiva/SCR)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu oficialmente na última segunda-feira (6) a janela nacional e extraordinária de transferências, permitindo que clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro registrem novos jogadores antes do prazo inicialmente previsto. A medida excepcional segue até o dia 17 de julho e antecipa em duas semanas a data originalmente estabelecida, que era 20 de julho.

Em Pernambuco, Sport e Náutico chegam à abertura do período já movimentando o mercado e com reforços prontos para estrear nas próximas rodadas da Série B.

A mudança tem como objetivo facilitar o planejamento das equipes que disputam as competições nacionais, permitindo que reforços contratados no mercado interno sejam regularizados e utilizados mais rapidamente.

A decisão, no entanto, contempla apenas transferências entre clubes brasileiros. Já a janela internacional permanece inalterada e será aberta no dia 20 de julho, seguindo até 11 de setembro para negociações envolvendo atletas vindos do exterior.

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Na Ilha do Retiro, o primeiro reforço da nova janela já está disponível para estrear. O lateral-direito Claudinho, de 25 anos, foi anunciado por empréstimo junto ao Vitória e assinou contrato até o fim da temporada. O atleta teve o nome publicado no BID da CBF, participa normalmente das atividades e poderá fazer sua estreia na sexta-feira (10), diante do Botafogo-SP, pela Série B.

Outro jogador já acertado com o clube é o atacante uruguaio Diego Hernández. Livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Remo, onde atuou por empréstimo, o atleta aguarda apenas o anúncio oficial para se tornar o segundo reforço rubro-negro nesta janela de transferências.

NÁUTICO

No Náutico, o primeiro reforço oficialmente regularizado é o zagueiro Léo Índio. O defensor assinou contrato até o fim da temporada, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto para estrear com a camisa alvirrubra.

Outra novidade é o meia Jean Carlos, nome importante e velho conhecido da torcida. O jogador assinou contrato até o fim de 2027 e já treina normalmente no CT Wilson Campos. A expectativa da diretoria é regularizá-lo até sexta-feira (10), prazo necessário para que fique à disposição do técnico para enfrentar o Avaí, no domingo (12), em Santa Catarina.

Além dos dois reforços, o Timbu também já acertou a contratação do atacante argentino Benjamín Borasi. O jogador, de 28 anos, chega em definitivo, sem custos de transferência, e assinou vínculo até novembro de 2027. O anúncio oficial deve ocorrer apenas nos próximos dias.