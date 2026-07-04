Na estreia do técnico Dal Pozzo, Sport perde do Criciúma e aumenta jejum de vitórias
Sport perdeu por 1 a 0 para o Criciúma neste sábado (04), no estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Publicado: 04/07/2026 às 18:16
Sport perdeu para o Criciúma (Caio Marcelo/Sport )
Na estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Sport perdeu por 1 a 0 para o Criciúma neste sábado (04), no estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão fez um péssimo primeiro tempo, melhorou na etapa final, mas não conseguiu empatar.
Com isso, o rubro-negro acumula cinco jogos sem vencer, estacionando nos 25 pontos e na oitava posição. O Criciúma é o segundo colocado, com 30 pontos. O gol do jogo foi marcado por Waguininho, aos 28 minutos do primeiro tempo.
O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (10), na Ilha do Retiro, contra o Botafogo-SP.
VITÓRIAAAAAA DO TIGREEEE!! ????????— Criciúma E.C. ???? (@CriciumaEC) July 4, 2026
?? Waguininho
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???? Celso da Luz | CEC pic.twitter.com/S61NupDEVt
O JOGO
Mesmo com poucos dias à frente do time, Gilmar Dal Pozzo mexeu no esquema tático da equipe rubro-negra, que entrou em campo com três zagueiros: Benevenuto, Marcelo Ajul e Zé Marcos. No setor de criação, o uruguaio Carlos de Pena ganhou nova chance. No Criciúma, Eduardo Baptista também entrou com três zagueiros, formação tradicional do time.
A diferença em campo foi gritante. Forçando muito bem o jogo pelos lados do campo, o Tigre amassou o Leão. O Sport nem se defendia com eficiência nem levava perigo no ataque.
Aos 10 minutos, Marcelo Hermes acertou linda cabeçada, obrigando Thiago Couto fazer grande defesa. Dois minutos depois, Waguininho recebeu dentro da área, com um drible sensacional deixou no chão Benevenuto e Felipinho e acertou o ângulo do goleiro leonino. Para a sorte do Sport, o atacante do time catarinense estava impedido e o VAR sinalizou.
Porém, aos 28, não teve salvação para a equipe pernambucana. Willean Lepo cruzou e Waguininho cabeceou para o fundo da rede.
Inofensivo no ataque, o Sport ainda viu Marcelo Ajul evitar outro gol do Tigre quase em cima da linha, em cabeçada de Willean Lepo.
SEGUNDO TEMPO
Como não poderia ser diferente, Dal Pozzo fez mudanças para o segundo tempo. Sumidos em campo, Pedro Martins e De Pena foram substituídos por Fábio Matheus e Iury Castilho, respectivamente. No Criciúma, Jean Irmer entrou no lugar de Thiaguinho.
Mesmo com as alterações, o Leão seguia com muita dificuldade para chegar na meta adversária. Nervoso, Barletta só não foi expulso porque o árbitro foi benevolente. O atacante do Sport já tinha cartão amarelo e reclamou de uma falta dando um soco na bola.
O Criciúma também diminuiu o ritmo, mas quando chegou levou muito perigo. Aos 23, Willean Lepo ganhou mais uma de Felipinho e cruzou, Felipe Matheus se jogou na bola, que saiu raspando a trave. E finalmente o Sport assustou. Aos 26, Felipinho avançou e bateu rasteiro, mas o goleiro Airton defendeu. Aos 34, Perotti recebeu na área, mas chutou errado e para fora.
No desespero, Gilmar Dal Pozzo desfez o esquema com três zagueiros, com a saída de Marcelo Ajul e a entrada de Marlon. Nos acréscimos, o Sport chegou perto de empatar. Primeiro com Barletta, que ficou cara a cara com o goleiro Airton, que evitou o gol. Depois, em cabeçada de Barletta. E o placar ficou mesmo no 1 a 0 para o Criciúma.
FICHA DA PARTIDA - CRICIÚMA 1X0 SPORT
CRICIÚMA: Alisson; Rodrigo, César Martins (Bruno Alves) e Luciano Castán; Willean Lepo, Thiaguinho (Jean Irmer), Gui Lobo, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Otero (Jhonata Robert)
e Waguininho (Romarinho). Técnico: Eduardo Baptista.
SPORT: Thiago Couto; Benevenuto, Zé Marcos e Marcelo Ajul (Marlon); Madson (Augusto Pucci), Pedro Martins (Fábio Matheus), Biel (Yago Felipe) e Felipinho; De Pena (Iury Castilho), Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Local: Heriberto Hülse, em Criciúma
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Gol: Waguininho (23’/1º)
Cartões Amarelos: César Martins, Thiaguinho, Waguininho e Jean Irmer (CRI); Benevenuto, Pedro Martins e Barletta (SPO)
Público: 11.057