"Ideia era neutralizar os cruzamentos", diz técnico do Sport sobre os três zagueiros

A mudança no esquema tático não foi suficiente para o Sport, que perdeu por 1 a 0 para o Criciúma neste sábado (4)

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Caio Marcelo/Sport)

Mesmo com poucos dias à frente do Sport, o técnico Gilmar Dal Pozzo mexeu no esquema tático da equipe rubro-negra, que entrou em campo com três zagueiros - Benevenuto, Marcelo Ajul e Zé Marcos -, no jogo deste sábado (4) contra o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O Leão perdeu por 1 a 0, pela 16ª rodada da Série B, jogo que marcou a estreia de Dal Pozzo no comando da equipe.

O treinador explicou que a ideia era anular uma das principais jogadas do Tigre, os cruzamentos na área pelos lados do campo.

“O Criciúma dominou o primeiro tempo, teve mais iniciativa e mais posse. Eles têm uma maneira de jogar muito pelo lado do campo, por isso a ideia era colocar três zagueiros para neutralizar a origem dos cruzamentos ou a bola na área. Mas tomamos um gol nas características do adversário. Nós não competimos nos 20 minutos iniciais. Depois no segundo tempo melhoramos e o resultado mais justo seria o empate, pelo que o Sport produziu”, disse Gilmar Dal Pozzo.

VITÓRIAAAAAA DO TIGREEEE!! ????????

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???? Celso da Luz | CEC pic.twitter.com/S61NupDEVt — Criciúma E.C. ???? (@CriciumaEC) July 4, 2026

O gol do Criciúma foi marcado aos 28 minutos do primeiro tempo. Willean Lepo cruzou e Waguininho cabeceou para o fundo da rede de Thiago Couto. Foi o quinto jogo sem vitórias o Leão, que despencou para a oitava colocação, com 25 pontos. O próximo desafio é o Botafogo-SP, sexta (10), na Ilha do Retiro.

“Nosso sentimento é de indignação, pela sequência de resultados. Mas é uma equipe que tem recursos, tem alternativas. Essa semana vamos fazer as escolhas e plataforma de jogo”, finalizou Dal Pozzo.

