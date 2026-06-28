Fortaleza x Sport: onde assistir, horário e escalações da 15ª rodada da Série B

Sport x Fortaleza em jogo disputado na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport entra em campo neste domingo (28), às 18h30, na Arena Castelão, diante do Fortaleza, carregando mais do que a necessidade de voltar a vencer. O duelo, válido pela 15ª rodada da Série B, representa um momento decisivo para a equipe pernambucana, que tenta interromper a sequência de três empates consecutivos e transformar a boa campanha em uma arrancada rumo à liderança da competição.

Mesmo ocupando a terceira colocação, com 25 pontos, o Leão da Ilha viu escapar nas últimas rodadas oportunidades importantes de assumir a ponta da tabela. Os empates diante de Athletic-MG, São Bernardo e Atlético-GO frearam o embalo rubro-negro e aumentaram a pressão sobre o técnico Márcio Goiano.

Do outro lado estará um Fortaleza que também busca reação. O Tricolor do Pici acumula uma sequência irregular, com apenas uma vitória nos últimos seis compromissos da temporada, e tenta fazer valer o mando de campo para voltar à zona de acesso.

O encontro reúne duas equipes pressionadas, que seguem vivas na disputa pelas primeiras posições, mas chegam cercadas por cobranças em busca de maior regularidade.

Nesta temporada, Fortaleza e Sport já se enfrentaram três vezes, todas pela Copa do Nordeste. Foram duas vitórias tricolores e uma rubro-negra, incluindo a classificação do Leão do Pici sobre o Leão da Praça da Bandeira na semifinal do torneio regional.

SPORT



Márcio Goiano terá motivos para comemorar na montagem da equipe. Recuperados de lesão, os atacantes Clayson e Zé Roberto voltaram a treinar normalmente com o elenco e ficam novamente à disposição. Clayson, inclusive, disputa posição no time titular com Iury Castilho e pode aparecer entre os onze iniciais.

Outra novidade importante é o retorno do lateral-direito Madson, que cumpriu suspensão na rodada passada e deve reassumir sua vaga na equipe. Por outro lado, o meia Carlos De Pena vira desfalque por ter tomado o terceiro amarelo.

Além da importância dos três pontos, um triunfo pode aproximar ainda mais o Rubro-Negro da liderança. Caso vença e conte com um tropeço do São Bernardo diante do Criciúma, o Sport assumirá a vice-liderança da Série B.

"Nosso objetivo é voltar a vencer e, para isso, o grupo está dando o máximo, com a devida concentração para que o resultado seja conquistado diante do Fortaleza, num encontro que é considerado um dos maiores clássicos do Nordeste”, projetou o meia Biel.

FORTALEZA

Se o Sport chega pressionado pelos empates, o momento do Fortaleza também ligou o alerta sobre Thiago Carpini. O treinador viu sua equipe perder quatro dos últimos seis jogos da temporada e não vence desde o dia 9 de junho, quando superou o Náutico, nos Aflitos.

Nas últimas rodadas da Série B, a equipe foi derrotada pelo América-MG e empatou com o CRB, resultados que fizeram o clube perder terreno na luta pelo G4. Apesar do momento instável, o Fortaleza segue criando muitas oportunidades ofensivas, mas tem encontrado dificuldades para transformar esse volume de jogo em gols.

Com 22 pontos, a equipe cearense ocupa a parte de cima da tabela e sabe que uma vitória sobre um concorrente direto pode recolocá-la na disputa pelas primeiras posições.

FICHA DA PARTIDA

FORTALEZA: João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Gabriel Fuentes (Mucuri); Rodrigo, Lucas Sasha e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza



Horário: 18h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: X Sports (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (Streaming) e SportyNet (YouTube)