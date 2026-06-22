Sport se prepara para sequência de confrontos diretos fora de casa na Série B

Na luta pelo acesso, o Sport tem um divisor de águas nos dois próximos compromissos

Equipe do Sport na Série B (Rafael Vieira / DP Foto)

Em momento de pressão sobre o técnico Márcio Goiano e com três empates seguidos na Série B, sendo dois deles em casa, o Sport se prepara para uma sequência de confrontos diretos fora de casa. O Leão da Ilha terá um divisor de águas na sua luta pelo acesso nos dois próximos compromissos.

Primeiro, o time rubro-negro reencontra o Fortaleza, no próximo domingo (28), no Castelão. Algoz dos pernambucanos na Copa do Nordeste de 2026, o Leão do Pici briga na parte de cima da tabela e é o 6º colocado, com 22 pontos. O Sport, por sua vez, se mantém acima e é o 3º colocado, com 25 pontos.

Depois do clássico nordestino, o Sport segue longe do Recife, indo a Santa Catarina. A equipe leonina visitará o Criciúma no dia 4 de julho, no Heriberto Hülse. Os catarinenses também disputam posição semelhante à do Sport e ocupam atualmente o 8º lugar, com 21 pontos.

Atual sequência preocupa

O Sport vai para os dois confrontos de bom nível de enfrentamento logo após tropeços consecutivos contra equipes da parte de baixo da tabela. O Leão não conseguiu vencer o Athletic-MG (11º) e o Atlético-GO (13º), atuando na Ilha do Retiro.

Recuperar pontos fora de casa pode colocar o Sport de volta em boa situação na parte de cima da tabela. Uma extensão da sequência negativa, porém, eleva a pressão interna e pode causar mais prejuízos na classificação.



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