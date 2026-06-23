Sport ganha retornos de Clayson e Zé Roberto na preparação para enfrentar o Fortaleza

Atacantes concluem recuperação e podem ser novidades na lista de relacionados para o duelo na Série B

Zé Roberto, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport ganhou novidades no elenco na preparação para o confronto diante do Fortaleza, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante as atividades realizadas no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, o técnico Márcio Goiano contou novamente com os atacantes Clayson e Zé Roberto, que foram liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco.

Na terceira colocação da Série B, com 25 pontos, o Leão da Ilha visita o Fortaleza no próximo domingo (28), às 18h30, na Arena Castelão, em um duelo direto que pode aproximar ainda mais a equipe pernambucana da liderança da competição. Os retornos ampliam as opções ofensivas do treinador para a sequência da temporada.

Clayson estava afastado dos gramados desde o clássico contra o Náutico, quando deixou o campo com dores na coxa. Posteriormente, o atacante foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no bíceps femoral. Após concluir todas as etapas de recuperação e transição física, o jogador voltou a integrar os treinamentos com o grupo e pode reaparecer entre os relacionados já na próxima rodada.

“Volto focado e determinado a dar o meu melhor, pensando já no Fortaleza, pois será uma partida de grande importância para a nossa sequência no campeonato e para que possamos nos manter nas melhores posições da tabela”, comentou o camisa 25.

Zé Roberto sofreu um edema ósseo no tornozelo direito durante a partida contra o Vila Nova, no início de abril. Embora a previsão inicial apontasse para um período de recuperação entre três e quatro semanas, a lesão acabou afastando o jogador por aproximadamente três meses.