Marlon Douglas cobra reação no Sport para enfrentar o Fortaleza: "Hora de voltar a vencer"

Atacante rubro-negro valoriza preparação antes de duelo com a equipe cearense; Leão da Ilha não vence há três jogos na Série B

Marlon Douglas, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

No próximo domingo (28), às 18h30, na Arena Castelão, o Sport encara o Fortaleza pela 15ª rodada da Série B em busca de voltar a vencer e seguir firme na parte de cima da tabela.

Terceiro colocado, com 25 pontos, o Rubro-Negro chega para o confronto após uma sequência de empates que interrompeu o embalo da equipe na disputa pela liderança. Um dos jogadores que projetaram o duelo foi o atacante Marlon Douglas, que destacou a intensidade dos treinamentos e ressaltou a confiança do grupo para enfrentar novamente o Fortaleza.

“Estamos trabalhando muito forte para esse jogo contra o Fortaleza. A gente sabe que é mais um jogo difícil, porque a Série B é um campeonato muito complicado, mas já vencemos eles lá este ano e acredito que estamos preparados para buscar mais uma vitória fora de casa”, afirmou.

Na temporada, foram três jogos entre Fortaleza e Sport: duas vitórias para o lado tricolor e uma a favor dos rubro-negros, todos por Copa do Nordeste, competição na qual o próprio Fortaleza eliminou o Sport na semifinal.

Hora de voltar a vencer



Após os três empates nas últimas rodadas, o Sport viu escapar oportunidades importantes de assumir a liderança da Série B. Ainda assim, o time segue entre os primeiros colocados.

Para Marlon Douglas, o momento exige ajustes pontuais, mas sem perder de vista o desempenho consistente que vem mantendo a equipe nas primeiras posições.

“Infelizmente nos últimos jogos não conseguimos vencer, mas pontuamos. Acho que está na hora de voltar a vencer mais uma vez”, disse o atacante.

Equilíbrio da Série B



Na avaliação do jogador, o equilíbrio tem sido a principal característica da competição nesta temporada. Com equipes de níveis semelhantes e confrontos frequentemente decididos nos detalhes, a regularidade se tornou fator determinante para quem deseja lutar pelo acesso.

“Série B é um campeonato muito difícil e muito parelho. Os níveis das equipes são muito parecidos e acredito que não está sendo diferente neste ano. Mas a gente está lá em cima, pontuando, e acredito que, se melhorar um pouco o que precisa melhorar e voltar a vencer, vamos continuar entre os primeiros colocados”, completou