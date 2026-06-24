Goleiro Denis tem nova lesão e volta ao departamento médico do Sport

Denis, goleiro do Sport (Paulo Paiva/Sport )

O goleiro Denis voltou a ser baixa no Sport. Após participar normalmente das atividades com o restante do elenco nos últimos meses, o arqueiro apresentou um desconforto na região interna da coxa e precisou retornar ao departamento médico.

Os exames realizados pelo clube identificaram uma mialgia associada a um problema crônico no quadril. Apesar de o quadro não ser considerado grave, a recuperação exige cautela e, neste momento, não há prazo definido para que o jogador volte a treinar com bola. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A nova intercorrência interrompe justamente um período em que o goleiro vinha treinando sem restrições. Em 2026, Denis participou normalmente das atividades nos primeiros cinco meses da temporada e se aproximava de uma sequência mais longa de trabalho após superar os problemas físicos que marcaram sua passagem pela Ilha do Retiro.

Ao longo dos últimos quatro anos, Denis foi submetido a quatro cirurgias e entrou em campo apenas 11 vezes com a camisa rubro-negra.

A sequência de problemas afastou o goleiro dos gramados por longos períodos. Somente no início desta temporada ele voltou a ser relacionado para uma partida oficial, diante do Decisão, pelo Campeonato Pernambucano. Antes disso, sua última atuação havia ocorrido em novembro de 2023.