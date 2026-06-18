Sport x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações da 14ª rodada da Série B

Augusto Pucci, lateral-direito do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport recebe o Atlético-GO, nesta quinta-feira (18), às 21h, pela abertura da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto na Ilha do Retiro coloca frente a frente equipes com momentos distintos nesta competição nacional.

Depois de desperdiçar duas oportunidades consecutivas de assumir a ponta da tabela, o Leão tenta fazer valer o mando de campo para voltar ao caminho das vitórias. O Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Athletic-MG, na Ilha, e na sequência ficou no 0 a 0 diante do São Bernardo, fora de casa, mesmo atuando com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo.

Com 24 pontos, o Sport ocupa a terceira colocação e aparece apenas um ponto atrás do líder São Bernardo. Uma vitória diante da torcida pode recolocar a equipe pernambucana no topo da classificação, dependendo dos demais resultados da rodada. Já o Dragão, na 13ª posição, quer colar nos primeiros colocados.

Em15 jogos entre as equipes, são sete empates e quatro vitórias para cada lado.

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SPORT

Para o compromisso, o técnico Márcio Goiano terá apenas uma baixa em relação ao último jogo. O lateral-direito Madson recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A tendência é que a vaga fique com o jovem Augusto Pucci, formado nas categorias de base do clube e autor do gol do Sport no empate diante do Athletic-MG, na Ilha do Retiro.

No meio-campo, Yago Felipe tem boas chances de seguir entre os titulares. Pedro Martins e Fábio Matheus aparecem como concorrentes na disputa por uma vaga ao lado de Biel e Zé Lucas, que segue como peça importante no setor.

Já no ataque, Clayson continua em fase final de recuperação física e deve permanecer fora da equipe. Com isso, Iury Castilho tende a ser mantido entre os titulares para formar o setor ofensivo rubro-negro.

A expectativa é de uma postura mais agressiva do Sport diante de sua torcida. Após dois tropeços consecutivos, o elenco sabe que uma nova oportunidade de assumir a liderança dificilmente pode ser desperdiçada.

“Primeiramente, temos um grupo unido e que formou fortes laços de amizade, o que contribui para o bom andamento do nosso trabalho de forma geral. Além disso, vale ressaltar, também, que esse elenco é extremamente comprometido, dentro e fora de campo, com os objetivos traçados para a temporada”, disse o meio-campista Biel.

ATLÉTICO-GO

Do outro lado, o Atlético-GO chega ao Recife ocupando a 13ª colocação, com 17 pontos, e tentando se aproximar da zona de acesso. O Dragão vem de um movimentado empate por 3 a 3 contra o CRB, em Goiânia, e atravessa um momento de transição após a saída do técnico Eduardo Souza.

Sem acelerar a busca por um novo treinador, a diretoria atleticana decidiu entregar o comando da equipe ao auxiliar permanente Renan Brito, que dirigirá o time interinamente na Ilha do Retiro.

Além da indefinição no banco de reservas, o Atlético-GO também terá desfalques importantes. O goleiro Paulo Vitor cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e dá lugar a Paulo Henrique.

No ataque, Gustavo Coutinho, artilheiro da equipe na Série B, está fora por força contratual, já que pertence ao Sport, além de também estar suspenso. A tendência é que Bruno José assuma a vaga no setor ofensivo.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

ATLÉTICO-GO: Paulo Henrique; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Leandro Vilela e Guilherme Marques; Geovany Soares, Bruno José e Marrony. Técnico: Renan Brito.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) eJorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto Árbitro: Jose Woshington da Silva (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)