Técnico do Sport valoriza postura do time no empate com o São Bernardo: "Não houve omissão"

Márcio Goiano queria "mais dois pontos" para retomar liderança da Série B, mas já foca no duelo com o Atlético-GO na Ilha do Retiro

Márcio Goiano, técnico do Sport (André Pera / Sport Recife)

O empate em 0 a 0 entre Sport e São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, deixou um gosto amargo na torcida rubro-negra. Apesar de somar um ponto fora de casa contra um adversário direto no topo da Série B, o fato de jogar quase todo o segundo tempo com um homem a mais, após a expulsão de Jemerson, fez o Leão lamentar o resultado.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Márcio Goiano analisou as duas etapas da partida em São Bernardo do Campo. O comandante destacou que o início de jogo foi complicado, mas que o Sport soube se adaptar ao ritmo do adversário ainda nos primeiros 45 minutos.

"Posteriormente a gente vê o conjunto, a gente vê o modelo de jogo e a gente trabalha no dia a dia para poder dificultar da melhor forma possível. O jogo iniciou com certa dificuldade, mas depois o próprio adversário já não marcou tanta pressão no primeiro tempo e aí a gente conseguiu ter um controle", avaliou.

Logo aos dois minutos da etapa final, Chrystian Barletta sofreu a falta que gerou a expulsão do defensor paulista.

"No segundo tempo, já logo na primeira bola, a gente com o Barletta ficou aquela dúvida de pênalti ou não, mas aí acabou expulsando o jogador de São Bernardo e aí a gente persistiu, a gente buscou, a gente teve essa persistência em busca do gol."

Pressão que não gerou gols e foco no próximo jogo



Mesmo pressionando o São Bernardo em seu próprio campo e parando em uma tarde inspirada do goleiro Alex Alves, a bola teimou em não entrar. Para Goiano, o pecado não foi a falta de entrega, mas sim o detalhe na conclusão das jogadas.

"O Alex Alves acabou tendo algumas defesas, vamos colocar dessa forma, e é como eu falei para eles: ruim seria se a gente não tivesse buscado o gol no segundo tempo o tempo todo. Em função de ter um jogador a mais, não houve omissão, todo mundo buscou, todo mundo procurou. Criamos as oportunidades de gol praticamente o segundo tempo todinho dentro do campo do adversário."

Com o resultado, o Sport perdeu a chance de assumir a liderança e permaneceu na terceira colocação provisória. O foco do treinador agora se volta para o duelo de quinta-feira (18), contra o Atlético-GO, na Ilha do Retiro.

"Primeiro, lógico, somamos um ponto, mas com certeza a gente queria mais dois, colocaria a gente em uma condição boa da tabela. Mas é a competição, viver cada jogo. O jogo de São Bernardo agora se trata de um passado e vamos nos preparar agora para o próximo confronto. Falei isso para eles, é todo mundo saber da importância que é esse próximo jogo", expressou.

"O torcedor está sempre presente na Ilha e mais uma vez vamos para cima, sempre respeitando o próximo adversário que é o Atlético, mas nós temos que pontuar, porque nós sabemos que pontuando só assim que nós vamos alcançar nosso objetivo no final", concluiu.