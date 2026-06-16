Com 11 dos 16 gols do Sport, dupla Barletta e Perotti vira termômetro do ataque na Série B

Barletta e Perotti, atacantes do Sport (Sandy James/DP Foto)

O Sport entra em campo na próxima quinta-feira (18) contra o Atlético-GO, na Ilha do Retiro, pressionado por um desafio que vai além dos três pontos: reduzir a extrema dependência ofensiva de Chrystian Barletta e Perotti. Responsável por 11 dos 16 gols do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro, quase 70% da produção do time, a dupla passou em branco nos últimos dois jogos, expondo a falta de repertório do elenco e ligando o sinal de alerta na Ilha do Retiro para o duelo válido pela 14ª rodada.

Dos 16 gols marcados pelo Sport nas 13 partidas disputadas até aqui na Segundona, impressionantes 11 saíram de Chrystian Barletta (6) e Perotti (5). O dado traduz a eficiência da dupla, mas também escancara um deserto de protagonismo no restante do elenco, principalmente, no ataque.

O preço da seca

A conta dessa centralização começou a chegar nos últimos dois compromissos. Com Barletta e Perotti neutralizados pelas defesas adversárias, o Sport passou zerado com seus principais homens, somou apenas um gol de Augusto Pucci no período.

Quando a dupla de ataque não funciona, quem assume a responsabilidade? Até o momento, a resposta do banco e do meio-campo tem sido tímida. Nomes como Iury Castilho, Carlos de Pena, Felipinho, Madson e Augusto Pucci balançaram as redes apenas uma vez cada na competição. É muito pouco para uma equipe que projeta o acesso e necessita de variações táticas para furar retrancas.

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O fator Ilha do Retiro

O duelo contra o Atlético-GO passa a ter uma importância ainda maior. Não é apenas sobre conquistar três pontos na classificação, mas também sobre ajustar o funcionamento do setor ofensivo do treinador rubro-negro. Atuando em casa, o Sport precisa apresentar soluções que vão além de simplesmente acionar Barletta pelas laterais ou levantar bolas para Perotti dentro da área.

Para que o Leão consiga se impor de forma consistente ao longo da Série B, é fundamental que o jogo coletivo ganhe protagonismo e apareça com mais regularidade. O meio-campo precisa se infiltrar com mais frequência na área adversária, contribuindo diretamente na construção e na finalização das jogadas, enquanto os pontas devem demonstrar maior presença ofensiva e um faro de gol mais apurado, ampliando as opções de definição no último terço do campo.

Raio-X dos Gols do Sport na Série B

(Atacante) - Barletta: 6

(Atacante) - Perotti: 5

(Lateral) - Augusto Pucci: 1

(Atacante) - Iury Castilho: 1

(Lateral) - Felipinho: 1

(Lateral) - Madson: 1

(Meia) - De Pena: 1