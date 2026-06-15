Sport encaminha saída de Max para a Chapecoense

Max Alves, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport está próximo de oficializar uma nova saída no elenco. O meia-atacante Max, que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao Leão, tem negociações avançadas para defender a Chapecoense na sequência da temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó/Massa FM, e confirmada pelo Diario de Pernambuco. As partes já estão em fase final de assinatura de contrato e a expectativa é que o jogador seja anunciado pelo clube catarinense nos próximos dias.

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Existe, inclusive, a possibilidade de Max não voltar mais a vestir a camisa rubro-negra. Apesar do compromisso contra o Atlético-GO, na quinta-feira (18), o estafe do atleta trabalha para que ele se apresente à equipe de Chapecó ainda neste fim de semana. Para concretizar a operação, a Chapecoense efetuou repasse de R$ 150 mil ao Sport.

Contratado em janeiro como uma das primeiras movimentações do Sport para a temporada, Max não conseguiu se firmar na equipe. O jogador disputou 16 partidas com a camisa rubro-negra, sendo titular em apenas cinco oportunidades, e marcou um gol. Na Série B, atuou apenas duas vez, somando discretos 5 minutos em campo.

O vínculo de empréstimo junto ao Cuiabá era válido até 30 de novembro de 2026, mas a transferência para a Chapecoense já está encaminhada.