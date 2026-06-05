De olho no próximo ciclo da Seleção, Joelinton visita Sport e mantém desejo de voltar ao Leão

Fora da lista de Ancelotti para a Copa, volante do Newcastle reencontrou Ilha do Retiro e relembrou sua história no clube rubro-negro

Joelinton, volante do Newcastle, em visita ao Sport (Paulo Paiva/SCR)

As férias após mais uma temporada sólida na Europa levaram Joelinton de volta às origens. Nascido em Aliança, Pernambuco, o volante do Newcastle esteve na Ilha do Retiro para acompanhar de perto a vitória do Sport por 2 a 0 sobre o Náutico, pelo Clássico dos Clássicos, e recebeu de presente uma camisa rubro-negra.

A presença do jogador chamou atenção nas arquibancadas e reforçou a ligação que mantém com o futebol pernambucano, mesmo após anos atuando no exterior. Em período de descanso depois do encerramento da temporada europeia, Joelinton aproveitou a passagem pelo estado natal para rever familiares, amigos e acompanhar um dos maiores confrontos do futebol nordestino.

"Fico muito feliz, é sempre um orgulho voltar à Ilha, sempre uma alegria estar em casa. É um lugar onde eu vivi quatro anos da minha vida, então é sempre uma emoção muito grande. Vêm várias lembranças na cabeça e hoje é um grande jogo também, um clássico."

O jogador também revelou que mantém o desejo de voltar ao Sport no futuro. Fez questão de agradecer ao clube pelo papel desempenhado em sua trajetória profissional.

"Imaginando quando eu voltar daqui uns anos, voltar aqui para o Sport, jogar em frente à minha filha. Mas é sempre um orgulho, uma honra estar de volta. Estou aqui apoiando a equipe em um grande jogo e espero que a gente consiga sair com a vitória", expressou.

"A família Sport me deu abrigo, me deu comida, me ajudou a realizar meus sonhos de ser jogador. Então ao Sport, para mim, só gratidão", completou.

A Ilha do Retiro é a sua casa, Joelinton! Sempre um de nós! ♥? pic.twitter.com/dKyScXC8zT — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 3, 2026

Fora da Copa, mas ainda no radar da Seleção

A visita acontece semanas após o volante ficar fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Joelinton participou do ciclo da equipe nacional nos últimos anos, mas acabou não sendo chamado por Carlo Ancelotti para o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Apesar da ausência na convocação, o pernambucano segue valorizado no cenário internacional. Aos 29 anos, é uma das principais referências do Newcastle e participou da campanha do clube inglês na Liga dos Campeões, mantendo-se como peça fundamental no meio-campo da equipe. O jogador ainda conviveu com algumas lesões ao longo da temporada, incluindo um problema no músculo adutor da coxa e uma contusão na tíbia.

Pela Seleção Brasileira, Joelinton disputou oito partidas após a Copa do Mundo de 2022. Sua última atuação com a camisa amarelinha aconteceu em 25 de outubro de 2025, na derrota por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, por amistoso.

Mesmo fora da atual Copa do Mundo, o volante ainda tem tempo para mirar um novo ciclo. Vivendo uma fase consolidada no futebol europeu e com experiência internacional acumulada, Joelinton segue como um nome que pode voltar ao radar da Seleção visando o Mundial de 2030.

Enquanto isso, o retorno à Ilha do Retiro serviu para relembrar suas origens e reforçar o desejo de um dia voltar a vestir a camisa do Sport, clube que abriu as portas para sua carreira profissional - algo que a torcida rubro-negra gosta de ouvir.