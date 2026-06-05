Sport aciona STJD e denuncia Hélio dos Anjos por agressão a Carlos De Pena

Departamento jurídico rubro-negro apresentou notícia de infração disciplinar com base em imagens do pós-jogo na Ilha do Retiro

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Sandy James/DP Foto)

O Sport comunicou que protocolou uma notícia de infração disciplinar junto à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, por conta de um episódio ocorrido após a vitória rubro-negra por 2 a 0, no último sábado (30), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o clube, as imagens do pós-jogo mostram uma agressão do treinador alvirrubro ao meia Carlos De Pena ainda no gramado da Ilha do Retiro. O lance aconteceu após o apito final e passou a ser analisado pelo departamento jurídico leonino, que decidiu acionar a Procuradoria do STJD para apuração do caso.

Na avaliação do Sport, os registros da confusão não deixam dúvidas sobre a infração disciplinar. A partir disso, o clube solicita que o órgão responsável investigue o episódio e adote as medidas cabíveis dentro da esfera da Justiça Desportiva.

A partida ficou marcada não apenas pela vitória rubro-negra, mas também por uma série de confusões dentro e fora de campo - uma delas envolvendo Bruno Becker, presidente do Náutico.

Agora, caberá à Procuradoria do STJD analisar a documentação apresentada pelo Sport e decidir se oferece denúncia contra o treinador do Náutico.

Confira a nota do Sport na íntegra:

O Sport Club do Recife protocolou uma noticia de infração disciplinar perante a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), contra o treinador do clube naútico capibaribe, o senhor Hélio, em razão de atos cometidos após a vitória do Leão sobre a equipe em questão por 2 X 0 em jogo realizado no sábado (30/05), válido pela 11° do Brasileirão série B. Partida, inclusive, que colocou o campeão Pernambucano de 2026 na liderança da competição nacional.

Analisando as imagens de cenas ocorridas após o encerramento da partida, o Sport identificou agressão praticada pelo treinador do clube adversário contra o camisa 10 rubro-negro, Carlos De Pena. Diante das imagens que não deixam duvidas a respeito da infração, o departamento jurídico do Leão acionou a procuradoria para apurar o caso e proceder com o processo disciplinar.