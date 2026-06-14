Com um a mais, Sport empata com São Bernardo e desperdiça nova chance de liderar a Série B

Zé Lucas, volante do Sport (André Pera/Sport Recife)

Em um confronto truncado e valendo a liderança da tabela, o Sport ficou no empate em 0 a 0 diante do São Bernardo na manhã deste domingo (14), no Estádio 1º de Maio, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão jogou com um homem a mais durante quase todo o segundo tempo, mas esbarrou na forte marcação adversária e na grande atuação do goleiro Alex Alves, desperdiçando a chance de arrancar os três pontos fora de casa.

O panorama da partida mudou logo aos dois minutos da etapa final, quando Chrystian Barletta arrancou em velocidade e sofreu falta dura do zagueiro Jemerson. O defensor do São Bernardo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Inicialmente, a arbitragem assinalou pênalti, mas o VAR corrigiu a infração para fora da área.

Com o resultado, o Sport soma um ponto importante, mas permanece na terceira posição provisória da tabela. O Leão agora seca o Fortaleza, que joga na terça-feira contra o América-MG e pode ultrapassar a equipe pernambucana em caso de vitória. Pelo lado dos donos da casa, o empate manteve a marca de nove jogos de invencibilidade na Série B, alçando o São Bernardo provisoriamente à liderança, embora o time paulista ainda dependa do tropeço do Vila Nova contra o Cuiabá, neste domingo, para fechar a rodada no topo.

No próximo compromisso pela Segundona, o Sport voltará a jogar diante de sua torcida. O Leão recebe o Atlético-GO na Ilha do Retiro na próxima quinta-feira (18), às 21h, em duelo válido pela 14ª rodada. Já o São Bernardo terá mais um compromisso em seus domínios, encarando o Juventude no domingo (21).

O JOGO

Foi um primeiro tempo sem fortes emoções, em um jogo bem truncado por duas equipes da parte de cima da tabela. Sob o horário da partida das 11h, o aspecto físico seria essencial para os dois lados. Em um jogo parelho, São Bernardo e Sport pecaram no último terço do campo. Os 30 primeiros minutos foram de volume de jogo, mas de pouca efetividade.

Os cruzamentos de Madson e Felipinho do lado rubro-negro não davam certo, e as melhores chances da etapa inicial vieram do São Bernardo.

Aos 33 minutos, Echaporã avançou pela esquerda e serviu Dudu Miraíma, livre, em condições de finalizar, mas o chute foi bloqueado pela defesa do Sport. A outra oportunidade veio com Foguinho, que parou em grande defesa de Thiago Couto. A pressão do Tigre do ABC ficou só no ensaio, e os dois times foram para os vestiários com o placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou movimentada. Logo aos 2 minutos, o Leão arrancou pelo lado direito com Barletta, partindo do campo de defesa. O camisa 30 sofreu falta cometida por Jemerson, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Inicialmente, a jogada havia sido assinalada como pênalti pela arbitragem de campo, mas, após a análise do VAR, foi confirmada a infração fora da área.

Na cobrança de falta, a bola parou na barreira, mas sobrou para o zagueiro Zé Marcos no rebote; do jeito que deu, ele finalizou, e o goleiro Alex Alves fez grande defesa para evitar o gol leonino.

Com um jogador a mais, o Sport passou a ficar mais com a bola e a ditar o ritmo da partida, mas ainda assim errava na hora de definir as jogadas.

O São Bernardo respondeu aos 19 minutos. Pedro Vitor recebeu cruzamento e testou firme para uma defesaça de Thiago Couto. Dois minutos depois, Alex Alves trabalhou novamente, e em dose dupla, com duas defesas em sequência em finalizações de Perotti e Barletta. Era o momento de o Sport crescer no jogo, mandando bolas na área.

A reta final foi de ataque do Leão e defesa do Tigre. O Sport desperdiçou as duas oportunidades finais de arrancar três pontos fora de casa: após cruzamento de Marlon Douglas que passou por todo mundo, Edson Lucas se atrapalhou e perdeu grande chance; na outra, Iury Castilho, dentro da área, não alcançou o desvio de Zé Marcos. Fim de papo e empate em 0 a 0 no 1º de Maio.

FICHA DA PARTIDA

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Daniel Davi) e Romisson (Hugo Sanches); Pedro Vitor (Manzoli), Echaporã (Luizão) e Felipe Garcia (Daniel Amorim). Técnico: Ricardo Catalá.

SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho (Edson Lucas); Zé Lucas (Marlon Douglas), Yago Felipe (Pedro Martins) e Biel (Carlos de Pena); Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: 1º de Maio, em Sao Bernardo do Campo

Horário: 11h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto Árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Jemerson (São Bernardo); Madson (Sport), Marlon Douglas (Sport), Iury Castilho (Sport)

Cartão Vermelho: Jemerson (São Bernardo)

Público: 2.298

Renda: 65.620,00