CBF banca viagem de dirigentes das Séries A e B para estreia do Brasil na Copa 2026

CBF bancará viagem de dirigentes das Séries A e B para estreia do Brasil na Copa do Mundo

Samir Xaud, presidente da CBF (Rafael Ribeiro/ CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou os representantes dos 40 clubes que disputam as Séries A e B para uma viagem com tudo pago aos Estados Unidos. Os representantes acompanharão a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h, no estádio MetLife Stadium. Diante disso, a viagem institucional contará com representantes de Náutico e Sport.

A entidade máxima do futebol brasileiro será responsável por arcar com todos os custos de passagens aéreas, hospedagem, ingressos e alimentação. A logística prevê que a comitiva fique hospedada em Nova York, cidade que serve de base para a delegação da Seleção Brasileira.

Agenda institucional: Liga única e fair play financeiro

A viagem não terá apenas caráter de lazer. A CBF aproveitou a oportunidade para agendar reuniões estratégicas com os cartolas em solo americano. O foco das discussões girará em torno de dois pilares centrais para o futuro do futebol nacional.

Formação da liga única: A CBF assumiu o protagonismo nas negociações para unificar os dois blocos comerciais existentes no país, a Libra e a Futebol Forte União (FFU).

Fair play financeiro: Embora o mecanismo já tenha sido implementado no futebol brasileiro, o encontro servirá para sanar dúvidas operacionais e alinhar a execução das regras entre os clubes.

Intercâmbio com a MLS: A programação inclui reuniões com executivos da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol. A intenção é absorver os modelos de governança e negócios da liga dos EUA, que foi criada em 1993 e teve sua primeira temporada em 1996, impulsionada pelo legado da Copa do Mundo de 1994.

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Esta não é a primeira iniciativa desse tipo promovida pela gestão da CBF. Em janeiro de 2026, a entidade realizou uma viagem de nove dias à Europa, denominada de “imersão internacional”.

Naquela ocasião, representantes de 37 clubes e 13 federações estaduais visitaram as sedes e estudaram os modelos de gestão das principais ligas do mundo, incluindo a Bundesliga (Alemanha), a Premier League (Inglaterra) e LaLiga (Espanha), com o discurso oficial de buscar "modelos de excelência" para o esporte no Brasil.

