Beto Lago: 'O futuro do Sport passa necessariamente por essas duas frentes'

Jogadores do Sport (Rafael Vieira)

Vencer e vender

A necessidade do Sport Club do Recife hoje pode ser resumida em duas palavras: vencer e vender. A primeira está diretamente ligada ao campo. Cada vitória aproxima o Leão do retorno à Série A e reforça a confiança em um projeto de gestão que tem a obrigação de entregar resultados imediatos.

A segunda, porém, talvez seja ainda mais urgente. Vender deixou de ser uma opção e se transformou em uma necessidade. A negociação de Zé Lucas, a principal joia revelada pelo clube nos últimos anos, representa muito mais do que uma transferência promissora para o futebol internacional. É uma injeção de recursos indispensável para garantir estabilidade financeira até o fim da temporada. E não há espaço para ilusões.

A delicada situação econômica da Ilha do Retiro é de conhecimento público. A auditoria em andamento pode até revelar um cenário ainda mais preocupante do que aquele que os balanços oficiais conseguem demonstrar. Diante disso, o Sport se vê obrigado a depender simultaneamente do desempenho esportivo e da geração de receitas extraordinárias.

O cenário é claro: o clube precisa vencer para voltar à elite, mas também precisa vender para manter suas contas minimamente equilibradas. Em um momento de tantas incertezas, o futuro rubro-negro passa necessariamente por essas duas frentes. Uma garante esperança. A outra, sobrevivência.



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E para seguir neste cenário vencedor, o duelo contra o Athletic se torna uma missão desafiadora. O duelo contra o time mineiro abre uma sequência de cinco jogos desafiadores, que podem confirmar a força do elenco para a continuidade da competição ou acender o alerta de que melhores ajustes precisam ser feitos para buscar o acesso. Dentro de campo, hora de mostrar repertório tático, com um futebol mais dominante, propositivo e convincente. Na arquibancada, um ambiente de apoio total ao time.

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Homenagem mais do que merecida

Antes do início da partida entre Sport e Athletic, na Ilha, o tradicional grito de guerra rubro-negro será entoado por Sandra Bertini, esposa de Alfredo Bertini, que faleceu na semana passada. A homenagem é mais do que justa para esse grande amigo, que deixou sua marca como economista, produtor cultural e, acima de tudo, um apaixonado torcedor do Leão.



Derrota que incomoda pelos erros

Nesta sequência decisiva da Série B que vem tendo, o Náutico precisava vencer em casa o Fortaleza para não cair na tabela. A derrota por 1x0 expôs problemas que se repetem: fragilidade defensiva, com muitos espaços cedidos para os contra-ataques do Tricolor do Pici, e pouca eficiência ofensiva. Foram 30 finalizações, com o goleiro João Ricardo brilhando em uma noite inspirada. Nem a vantagem numérica durante todo o segundo tempo foi suficiente para evitar o revés, que aumenta a pressão para os próximos jogos.