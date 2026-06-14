São Bernardo x Sport: onde assistir, horário e escalações da 13ª rodada da Série B

Duelo da parte de cima da tabela acontece neste domingo (14), no 1º de Maio, em Sao Bernardo do Campo

Elenco do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A 13ª rodada da Série B reserva um duelo que pode provocar mudanças importantes na parte mais alta da tabela. Neste domingo (14), às 11h, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Sport se enfrentam em um confronto direto pelas primeiras posições da competição.

O cenário é claro para o Leão. Após desperdiçar a chance de reassumir a liderança ao empatar por 1 a 1 com o Athletic-MG na rodada passada, na Ilha do Retiro, o Rubro-Negro chega pressionado pela necessidade de voltar a vencer. Com 23 pontos, a equipe pernambucana ocupa a terceira colocação, atrás justamente do São Bernardo, que soma 24, e do líder Vila Nova, com 25.

Mais do que recuperar os pontos deixados pelo caminho diante do Athletic, o Sport encara uma oportunidade de ouro para retomar a ponta da tabela. Dependendo dos resultados da rodada, uma vitória fora de casa pode recolocar a equipe comandada por Márcio Goiano no topo da Série B.

SPORT



A semana trouxe boas notícias para Márcio Goiano. O treinador voltou a contar com peças importantes que estavam ausentes no último compromisso.

A principal delas é o volante Zé Lucas, que retornou após período servindo à Seleção Brasileira Sub-20. Além do jovem meio-campista, o volante Yago Felipe e o atacante Iury Castilho ficam novamente à disposição depois de cumprirem suspensão automática.

Por outro lado, o departamento médico ainda impede o retorno de Clayson. O atacante segue em recuperação de uma lesão de grau dois na coxa e permanece fora da equipe.

Os retornos ampliam as possibilidades para o treinador, que ainda mantém algumas dúvidas na escalação. Na defesa, Zé Marcos, alvo de questionamentos por parte da torcida, pode perder a vaga para Marcelo Ajul. Já no meio-campo, Fábio Matheus agradou nas últimas oportunidades e disputa posição diretamente com Yago Felipe.

A tendência é que o Sport mantenha a base utilizada nas últimas rodadas, apostando na força ofensiva para voltar a vencer como visitante e encerrar a sequência recente de tropeços fora de casa.

SÃO BERNARDO



Se o Sport tenta recuperar terreno, o São Bernardo chega embalado por uma das melhores sequências da competição.

A equipe paulista acumula oito partidas de invencibilidade na Série B e vem de uma vitória expressiva por 3 a 2 sobre o CRB, em Maceió. O resultado consolidou o time de Ricardo Catalá entre os principais candidatos ao acesso nesta primeira metade de campeonato.

Para o duelo deste domingo, o treinador deve repetir praticamente a formação que atuou na última rodada. A principal dúvida está na lateral esquerda. Pará retorna após cumprir suspensão, mas viu Mário Sérgio aproveitar a oportunidade, marcar um gol e ter boa atuação diante dos alagoanos.

No meio-campo, o único desfalque confirmado é Foguinho. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele deve ser substituído por Marcão.

FICHA DA PARTIDA

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará (Mário Sérgio); Marcão, Dudu Miraíma e Hyoran; Pedro Vitor, Echaporã e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalá.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos (Marcelo Ajul) e Felipinho; Fábio Matheus (Yago Felipe), Zé Lucas e Biel; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: 1º de Maio, em Sao Bernardo do Campo

Horário: 11h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto Árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)