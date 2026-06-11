Com Zé Lucas, Sport ganha retornos importantes para encarar o São Bernardo

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport iniciou na tarde desta quinta-feira (11) a preparação para mais um compromisso importante da Série B. Após o empate por 1 a 1 com o Athletic-MG, na Ilha do Retiro, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT José de Andrade Médicis já de olho no confronto diante do São Bernardo, domingo (14), às 11h, no Estádio 1º de Maio, pela 13ª rodada da competição.

A principal novidade do dia foi o retorno do volante Zé Lucas. Após período servindo à Seleção Brasileira Sub-20, o jovem meio-campista voltou aos treinamentos e já participou normalmente das atividades com o restante do grupo.

Além dele, o técnico Márcio Goiano também passa a contar novamente com atletas que ficaram fora da última partida por suspensão. O volante Yago Felipe e o atacante Iury Castilho estão liberados e voltam a ser opções para a comissão técnica. Clayson, com lesão grau 2 na coxa, ainda é baixa.

Reforços para um confronto direto

Os retornos chegam em momento importante para o Sport. O Leão desperdiçou a oportunidade de reassumir a liderança da Série B ao empatar com o Athletic-MG diante da torcida e agora terá pela frente justamente um adversário que está acima na tabela.

Com 23 pontos, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação. O São Bernardo aparece em segundo lugar, com 24, enquanto o líder Vila Nova soma 25.

A expectativa é que Márcio Goiano utilize os próximos treinamentos para definir os ajustes na equipe, especialmente após as mudanças promovidas diante do Athletic e o retorno de peças importantes ao elenco.

O elenco rubro-negro ainda realizará mais uma atividade na Ilha do Retiro antes da viagem para São Paulo. O embarque da delegação está programado para o início da noite desta sexta-feira (12).

Já em solo paulista, o Sport fará um último treinamento no sábado (13), quando encerrará a preparação para a partida e iniciará o período de concentração.