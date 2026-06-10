Sport empata com Athletic na Ilha e desperdiça chance de reassumir liderança da Série B
Com o empate, o Sport foi aos 23 pontos e está em terceiro, dois a menos do o líder Vila Nova (25) e um a menos do que o São Bernardo, que tem 24
Publicado: 10/06/2026 às 23:06
Perotti não teve muitas chances contra o Athletic (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport desperdiçou ótima oportunidade de recuperar a liderança da Série B. Sob vaias, nesta quarta (10), na Ilha do Retiro, o Leão ficou no 1 a 1 com o Athletic, pela 12ª rodada. Com o empate, o rubro-negro foi aos 23 pontos e está em terceiro, dois a menos do o líder Vila Nova (25) e um a menos do que o São Bernardo, que tem 24.
O jogo foi equilibrado, sobretudo no segundo tempo, quando saíram os dois gols. Augusto Pucci abriu o placar para o Sport, mas Ian Luccas empatou. O Leão volta a campo domingo (14), em São Paulo, justamente contra o São Bernardo. O Athletic é o 9º lugar, com 18 pontos.
Fim de jogo na Ilha do Retiro: Sport 1x1 Athletic-MG pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro foi marcado por Augusto Pucci.#SPTxATH #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/Yn6d74SzZk— Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2026
O JOGO
Com muitos desfalques no meio de campo e no ataque, o técnico Márcio Goiano resolveu fazer uma dobra de laterais do lado esquerdo, com Felipinho e Edson Lucas. No meio, Pedro Martins e Fábio Matheus ganharam uma chance ao lado de Biel.
E o Sport começou explorando o avanço dos seus laterais. Aos 9 minutos, Felipinho recebeu e bateu firme, mas Luan Polli espalmou. Logo depois, Fábio Matheus achou Madson do outro lado, mas o chute saiu fraco, nas mãos do goleiro do Athletic.
O melhor momento rubro-negro foi aos 29. Biel acertou lindo passe para Barletta, que tirou do goleiro e deixou Perotti livre para marcar o gol. Mas o lance foi invalidado corretamente, pois Barletta estava em impedimento. No fim do primeiro tempo, Max ainda assustou Thiago Couto ao completar cruzamento de Dixon, mas a bola foi para fora.
SEGUNDO TEMPO
Com o empate sem gols no primeiro tempo, Márcio Goiano fez duas mudanças para a etapa final. Madson e Edson Lucas deixaram o gramado para as entradas de Augusto Pucci e Carlos De Pena, respectivamente. Mas foi o Athletic que deixou a torcida na Ilha sem fôlego. Aos seis minutos, Dixon aproveitou rebote de Thiago Couto e marcou o gol, que também foi invalidado por impedimento.
O lance acordou o Leão, que foi para cima. Aos 14, Augusto Pucci cruzou e Biel cabeceou no travessão. Mas na sequência da jogada, Augusto Pucci bateu firme, dentro da área, e colocou o Sport na frente: 1 a 0.
Mas não deu nem tempo de comemorar. Aos 20, Diogo achou o bom volante Ian Luccas, que dentro da área tirou do alcance de Thiago Couto: 1 a 1.
Querendo a vitória para reassumir a liderança, o técnico Márcio Goiano foi para cima, sacando Biel para a entrada de Marlon. Porém, apesar da tentativa de pressão, o Sport não conseguiu marcar outro gol e amargou um decepcionante empate na Ilha do Retiro.
FICHA DA PARTIDA – Sport 1x1 Athetic
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Pedro Martins (Zé Gabriel), Fábio Matheus e Biel (Marlon); Barletta (Max), Edson Lucas (Carlos De Pena) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
ATHLETIC-MG: Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Diogo Batista (Douglas Pelé), Gian Cabezas (Jota), Ian Luccas (Gabriel Moisés), Kauan Rodrigues e Zeca; Dixon Vera (Ruan Assis) e Max (Bruninho). Técnico: Alex de Souza.
Local: Ilha do Retiro.
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB).
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Augusto Pucci (15/2º); Ian Luccas (20/2º)
Amarelos: De Pena (SPO); Bruninho (ATH)
Público: 13.724
Renda: R$ 297.962,00